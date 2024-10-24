Улица Хабаровская в областном центре второй раз перекрывается для перекладки труб

Оживлённое место – от перекрёстка с Комсомольской до улицы Леонова – выключилось из схемы дорожного движения, поэтому приходится строить новые маршруты и дольше стоять в пробках. Как сообщили в мэрии, проезд будет закрыт ориентировочно до 20 декабря, это связано с перекладкой водопроводных сетей.

Согласно планам городских властей, возобновить и продолжить работы на этом участке планируется весной. Под ремонт подпадает дорожное полотно до пересечения с проспектом Мира. Все работы должны закончить осенью следующего года.

Объезд сейчас возможен по параллельной улице Курильской и по Компроспекту. Доступ для транспорта жителей близлежащих домов и спецтранспорта обеспечен.

Возникает вопрос: почему не переложили сети водоснабжения раньше, когда на том же месте тянули трубы к строящемуся центру водных видов спорта?

В мэрии областного центра ответили, что нынешние работы ведутся по плану капитального ремонта Хабаровской, а прошедшие были частью другого проекта. Как говорят одесситы, это две большие разницы. Только асфальт при этом приходится вскрывать на одном и том же месте дважды – и при прокладке труб к центру, и при перекладке отрезка городского водопровода.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

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