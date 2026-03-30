Улов на столе. Как островитяне получают рыбу по ценам ниже рыночных

Уже в этом году на стол сахалинцев поставлено по проекту «Региональный продукт «Доступная рыба» 1099,69 тонны свежей рыбы – это 44% от годового плана (2500 тонн), сообщает региональное министерство по рыболовству.

Для сравнения: в 2025 году за аналогичный период реализовано 905,21 тонны, или 45% от годового объёма. Кроме того, более 14 тонн рыбы (минтай, навага, треска, камбала) передано сахалинцам безвозмездно в рамках социальных акций партии «Единая Россия» и поддержки малоимущих семей. Жители области получают качественный продукт без посредников, с наценкой не более 20%.

– По линии «Единой России» работа по раздаче свежей рыбы системно поддерживается ещё с ковидных времён. Люди старшего поколения с огромной благодарностью это воспринимают. Мы, сахалинцы, любим рыбу, нас традиционно кормит море, и поделиться уловом с ближним – это тоже традиция, – говорит депутат Государственной Думы Георгий Карлов. – Считаю, что есть все возможности поддерживать адресную бесплатную раздачу и продажу рыбы по социальным ценам.

Свежий улов поступает во все районы области, здесь организована торговля в 177 точках продаж по приемлемым ценам: навага – от 30 до 195 руб./ кг, камбала – от 60 до 195 руб./кг (без головы), треска – от 90 до 190 руб./кг, минтай – от 68 до 127 руб./кг (б/г).

Сезонный ассортимент включает 13 видов рыб: бельдюга, бычок, корюшка, кунджа, лемонема, палтус, сельдь, терпуг и другие — всё зависит от улова и времени года.

– Мы видим, как растёт доверие к проекту, – отметил региональный министр по рыболовству Иван Радченко. – Уже более 30 организаций и индивидуальных предпринимателей рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области участвуют в поставках. Это позволяет нам не только стабилизировать цены, но и гарантировать свежесть продукта – от борта судна до прилавка проходит не более 24 – 48 часов.

Информация о местах, времени и ассортименте продаж доступна в приложении «Острова 65», на платформе ГеоИС, а также в мессенджере «Max» – канал «Доступная рыба». Администрации муниципалитетов также регулярно публикуют обновления, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Для нашей семьи это настоящая поддержка. У нас двое детей, муж – рыбак. Раньше рыбу покупали редко, потому что дорого. А теперь навагу берём почти каждую неделю – и по 60 рублей за кило. Варим уху, жарим, делаем пироги. Это – здоровье, традиция, экономия. Спасибо, что не забываете простых людей, – поблагодарила Анна Кислицына, жительница Южно-Сахалинска.