Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Выпускник Дальневосточного государственного университета. Один из самых влиятельных медиаменеджеров страны. Заслуженный журналист России, большой друг газеты «Советский Сахалин». Ему было 68 лет.
Праздничные мероприятия в честь Дня города стартовали 5 сентября вдоль всего Коммунистического проспекта. В субботу горожан поздравляли на площади Победы и в парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина.
Наступали восьмью колоннами
Субботний...
По заданию губернатора южно-сахалинские «серебряные волонтеры» вместе с координатором этого движения Натальей Новопашиной побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов областного центра.
Отметив, что в...