Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Выпускник Дальневосточного государственного университета. Один из самых влиятельных медиаменеджеров страны. Заслуженный журналист России, большой друг газеты «Советский Сахалин». Ему было 68 лет.

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