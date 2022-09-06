Умница, красавица и… талант! В литературной гостиной музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» отметили юбилей профессора Елены Иконниковой

Постоянные читатели «Советского Сахалина» знают Елену как автора газетных публикаций, преимущественно посвященных литературному краеведению. Ведь доктор филологических наук, один из самых молодых профессоров Сахалинского государственного университета не только большой знаток этой дисциплины, но и исследователь.

При всем при том талант Елены Иконниковой настолько многогранен, что она преуспевает в преподавательской и научной деятельности, пишет статьи и книги, рисует и занимается икебаной, изучает восточные языки и читает лекции в вузах Китая, путешествует и является членом Русского географического общества. Но главное – она замечательная мама. Вместе с мужем Владимиром вырастила и воспитала троих детей!

Каким-то непостижимым образом эта женщина так организовала свою жизнь и так научилась распоряжаться своим временем, что всюду успевает, любую работу выполняет качественно и в срок, с полной самоотдачей. Кажется, в ее сутках не 24, а все 48 часов!

Юбилейный вечер «Близкие и далекие берега Елены Иконниковой» в рамках проекта «Литературная гостиная в музее» собрал коллег, выпускников и студентов университета, друзей и знакомых. Они пришли поздравить виновницу торжества и, конечно же, больше узнать о неординарной личности.

– Название вечера придумали сотрудники музея, и я с ними согласилась, – первым делом сообщила Елена. – «Берег» – слово красивое, многозначное. Ведь это не только кромка, отделяющая сушу от моря, но и твое родное место, твои увлечения, работа и то, к чему ты прибиваешься, что тебя интересует. А старославянское слово «брег» означает еще и вершину…

У каждого в жизни свои берега. Первые у меня – буквальные: я родилась в поселке Белые Берега на Брянщине. Вторые берега (географические) – это Сахалинская область, куда приехала с родителями. А еще Москва, где писала кандидатскую диссертацию, стала аспиранткой кафедры мировой литературы МГУ и защитила диссертацию.

Вечер проходил в форме диалога в уютной, доверительной атмосфере. И его участники узнали, что если бы не дело случая, то Иконникова, пройдя сверхстрогий отбор, могла бы занять вакансию завкафедрой мировой литературы в Коломенском государственном педагогическом университете. Ведь в 1998 году у Елены были намерения уволиться из Южно-Сахалинского пед­института, работать в Коломне, а там, как говорится, и до Москвы недалеко.

Но она осталась в своем родном вузе. Работала в должности ассистента, затем старшего преподавателя и доцента. Признается, что после защиты кандидатской диссертации ощутила такой прилив энергии, что захотелось написать докторскую диссертацию.

– Я тогда была смелая и не задумывалась о последствиях. Взялась исследовать тему, посвященную теории метафизического, и таким образом оказалась в Москве, – рассказала Иконникова. – Готовясь к защите диссертации, работала в библиотеках, ходила на лекции ведущих преподавателей, участвовала в конференциях…

Наставником Елены стала доцент кафедры русского языка и литературы СахГУ Лариса Дорофеева.

– Без ее сильной веры в то, что я стану ученым, моя жизнь сложилась бы иначе, – считает Иконникова.

А Дорофеева утверждает, что Елена – самая большая ее преподавательская удача. Она удивительным образом оправдала все возложенные на нее надежды.

Преподавание русского языка как иностранного Иконникова считает очень важным и нужным занятием в своей жизни. У нее были три долгосрочные поездки за рубеж. Последняя – в Китай, где она преподавала студентам Харбинского педагогического университета курс о русской литературе и славянской культуре. А еще у нее была необычная и не обязательная для посещения студентов дисциплина – салон русского языка, где молодежь училась говорить на самые разнообразные темы на не родном для нее языке. Так вот, на салон русского языка к сахалинскому профессору, как на концерт, собиралась большая аудитория студентов. Китайская молодежь встречала и провожала ее аплодисментами.

– Без ложной скромности скажу: мои зарубежные ученики любят русский язык, Россию, русских классиков.

Несмотря на чрезвычайную занятость, Елена Иконникова находит время на общение с иностранной подругой. Та читает ей по скайпу русскую классику, к примеру, произведения Льва Толстого, а профессор объясняет, что хотел сказать автор. Таким образом прочитано уже множество книг, и доктора филологических наук очень радует, как по ту сторону экрана эта женщина (порой со слезами) сопереживает главным героям Толстого.

Если говорить о профессиональных берегах Елены Иконниковой, то после защиты докторской диссертации она решила: изучение английской литературы ХХ века в условиях Сахалина бесперспективно. И с легкой руки островного историка Михаила Высокого стала целенаправленно заниматься литературным краеведением. Сейчас ее имя в этой области хорошо знают на Дальнем Востоке.

Самым важным шагом в этом направлении Иконникова считает свою книгу «Литература Сахалина и Курильских островов». Она выдержала два издания, и уже есть необходимость в третьем. Помимо анализа творчества островных литераторов, она еще изучает и пропагандирует наследие русских и зарубежных писателей, которые упоминали о Сахалине.

По мнению Ларисы Дорофеевой, ее ученица – многогранный талантливый человек, если она что-то захочет сделать, непременно этого добьется. Она новатор, пионер, настоящий исследователь.

Литературовед по профессии, Елена признается, что иногда хочет почувствовать себя в роли писателя. Она издала две книжки «о своей музе» – дочери Лизе, которая волею случая дважды оказалась в Японии. Они о том, как девочка привыкала к бытовым особенностям другой страны, как изучала язык и говорила со сверстниками сначала в детском саду, а потом в школе.

Елена Иконникова не кафедральный ментор. Она хорошо понимает студентов и школьников, не возводит барьеры, общается с ними на равных. Кого-то учит плавать, кого-то – кататься на велосипеде или роликовых коньках. В этом году ей неожиданно пришлось в течение полугода преподавать старшеклассникам грамматику русского языка.

И вот ее впечатления:

– Сейчас столько талантливых детей! Одна девочка решила обучать меня казахскому языку. Каждую неделю изучаю несколько таких слов. Другой мальчик настоял, чтобы я читала Аркадия Гайдара. Оказалось, у писателя, помимо «Тимура и его команды», «Голубой чашки», много небольших рассказов. Одну книгу я прочла, мальчик принес вторую из отцовской библиотеки…

Кстати, на многих детских фотографиях Елена запечатлена то с книгами, то с газетами. Они действительно – часть ее жизни. Сотрудничество с газетами, как она отмечает, продиктовано любознательностью и интересом к ним, желанием поделиться новыми впечатлениями с их читателями.

– Елена Иконникова – один из многолетних авторов «Советского Сахалина», – сообщила главный редактор газеты Татьяна Вышковская. – Она пишет свои заметки трепетным, правильным русским языком. У нее всегда много интересных тем. Мы с большим удовольствием публикуем материалы профессора. Надеемся, она не расстанется с «Советским Сахалином». Мы хотим ее видеть в числе наших постоянных авторов.

Людмила Степанец.