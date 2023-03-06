Унесенных на льдине рыбаков эвакуируют при помощи вертолета

Операция по спасению унесенных на льдине рыбаков возле села Лесное (Корсаковский район) в самом разгаре.

В ней участвует вертолет.

По сообщению областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на берег эвакуировано уже 40 человек.

Напомним, сигнал об отрыве поступил сегодня до обеда. Рыбаки вышли на лед несмотря на неоднократные предупреждения о неустойчивости припая.

Владимир ПАВЛОВ.

Видео МЧС России

Видео с телеграм канала «Томари-Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера»

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