Унесенных на льдине рыбаков эвакуируют при помощи вертолета

Операция по спасению унесенных на льдине рыбаков возле села Лесное (Корсаковский район) в самом разгаре.
В ней участвует вертолет.
По сообщению областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на берег эвакуировано уже 40 человек.
Напомним, сигнал об отрыве поступил сегодня до обеда. Рыбаки вышли на лед несмотря на неоднократные предупреждения о неустойчивости припая.
Владимир ПАВЛОВ.
Видео МЧС России
Видео с телеграм канала «Томари-Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера»
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