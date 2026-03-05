Четверг, 5 марта, 2026
Уникальное издание об истории дальневосточного предпринимательства, обнаруженное во Вторпункте, передали областной библиотеке

Книга «Владеть Востоком» известного дальневосточного историка и краеведа Амира Хисамутдинова была обнаружена в пункте приема вторсырья, на базе которого по национальному проекту «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, функционирует точка книгообмена. Специалист, заметившая уникальную книгу, передала ее руководству для принятия решения о ее судьбе.

– В пункт приема книги приносят ежедневно, но в большинстве своем это художественная литература. Наши специалисты внимательно относятся к каждому поступившему экземпляру, — прокомментировала специалист по работе со вторичными ресурсами управления по обращению с отходами Анастасия Ченских. —  Увидев это издание, мы поняли, что оно по праву заслуживает лучшей участи, чем переработка. И дело не только в хорошем состоянии. Эта книга представляет собой настоящую ценность как редкое тематическое издание. Такие экземпляры не должны исчезать в промышленных отходах — им место в мире книг, где их уникальность оценят по достоинству

Понимая возможную научную и краеведческую значимость издания, руководство регоператора приняло решение передать ее на хранение в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку. Теперь книгой смогут пользоваться все, кто интересуется историей Дальнего Востока.

В библиотеке  подтвердили, что она займет достойное место в фондах.

– «Владеть Востоком» Амира Хисамутдинова — это серьезный труд, проливающий свет на формирование делового сообщества на Дальнем Востоке, на его роль в развитии экономики и социальной сферы. Мы благодарны сотрудникам регионального оператора по обращению с отходами за внимательность и ответственный подход, — отметила заведующая отделом краеведения  областной универсальной научной библиотеки Алёна Позныхова.

Книга «Владеть Востоком. Предприниматели Владивостока – просветители и меценаты: как всё начиналось», выпущенная в 2019 году, посвящена страницам истории российского Дальнего Востока. В ней даны 60 биографий и популярных очерков о деловых людях, чьи имена неразрывно связаны со становлением и процветанием региона. Это Виктор Панов, Владимир Терентьев, Игнатий Маковский, Георгий Демби, Александр Гворздзиовски, Александр Старцев, Иван Чурин, Густав Альберс, Юлий Бринер, Отто Линдгольм, Иван Лангелитье, Михаил Суворов, братья Худяковы и многие другие.

Автор подробно описывает не только коммерческие успехи купцов и промышленников, но и их вклад в благотворительность, а также в развитие образования и культуры. Особую ценность находке придает тот факт, что многие из этих деятелей сыграли значительную роль в процветании Сахалина.

