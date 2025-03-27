Уникальные экспонаты с СВО появились в курильском краеведческом музее

Экспозиция курильского краеведческого музея, посвящённая героям СВО, пополнилась новыми уникальными экспонатами.

Военнослужащие сахалинской 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады передали музейной коллекции посылку с боевыми трофеями — обмундированием западного образца: противогаз, боевой шлем, бронежилет и комплектующие средства индивидуальной защиты.

Школьникам из села Горячие Ключи выпала уникальная возможность лично участвовать в распаковке посылки. Вместе с работниками музея ребята смогли увидеть экспонаты не за стеклом витрины, а вживую. Директор музея доставала из коробки каждый предмет амуниции, подробно рассказывая школьникам о его назначении и особенностях.

Кроме того, ученики передали в экспозицию личные вещи и шевроны танкиста, командира экипажа Камилзаде Амиля Шамиль-оглы, который героически погиб при выполнении боевой задачи, спасая жизни своих товарищей.