Уникальные конверты появились на Сахалине. Почта России выпустила 70 тысяч конвертов к 75-летию Сахалинской области

В честь этого события в областном краеведческом музеи прошла церемония специального гашения маркированных конвертов.

В ней приняли участие заместитель министра культуры и архивного дела области Ольга Николина, заместитель директора УФПС области Анна Чимякова и российская сноубордистка, серебряный призер чемпионата мира София Надыршина. На днях она вернулась из Пекина, где защищала честь российской команды.

У праздничных конвертов особое оформление: почтовый штемпель, карта и герб области, золотой лавровый венок, надпись «75 лет Сахалинской области» и дата выпуска – 17 февраля. Один из них после процедуры гашения приняли в коллекцию областного краеведческого музея на хранение.

По словам заместителя директора регионального управления федеральной почтовой связи Анны Чимяковой, подобное событие было в 2019 году. Тогда выпускались конверты и открытки в честь международных спортивных игр «Дети Азии». Два года назад выходили открытки с символикой всероссийского молодежного форума «Острова».

Можно ли сегодня купить «юбилейные конверты» и где?

В почтовом ведомстве сообщили, что они уже в продаже во всех отделениях связи. И потребность в конвертах сохраняется, несмотря на то, что многие предпочитает вести переписку в социальных сетях.

Дарина Деревягина.