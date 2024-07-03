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Уникальный 300-летний якорь доставили военные с Курил на Камчатку

Экипаж гидрографического судна «Александр Рогоцкий» доставил с курильского острова Матуа на Камчатку уникальный 300-летний якорь.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Четырехлапый якорь длиной около 3 м и весом более 350 кг был обнаружен 21 год назад. Этот объект считается настоящим историческим артефактом. Однако только сейчас с помощью военнослужащих и экипажа судна стало возможным доставить его в Петропавловск-Камчатский. Военнослужащие по просьбе специалистов из Русского географического общества выкопали якорь из грунта, подтащили к урезу воды, доставили на плашкоуте к гидрографическому судну и с помощью крановой лебедки подняли на борт.

В ближайшее время якорь появится на выставочной площадке краевого центра.

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