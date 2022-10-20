Уникальный аппарат

В областном онкологическом диспансере установили аппарат УЗИ с уникальными возможностями.

Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение». С его помощью специалисты смогут более прицельно обследовать органы мочевыделительной системы и выявлять онкозаболевания на ранней стадии.

Для урологического отделения онкодиспансера приобретение такой техники означает усовершенствование процессов диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований. Средства на покупку техники – более 20 миллионов рублей – были выделены из федерального бюджета.

От других моделей новый аппарат отличается наличием специальных триплановых датчиков для проведения биопсии. Это дает возможность показать орган в ракурсе, недоступном для другой техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виталий ШЕВЧЕНКО.