Уникальный конкурс для особенных детей. Фестиваль «Поющие острова» завершился гала-концертом

Впервые конкурс прошел в Южно-Сахалинске в 2017 году. За это время он расширил свою географию и в ноябре нынешнего года собрал в Доме культуры «Родина» рекордное количество участников – 167 детей от 6 до 18 лет из разных районов области и Хабаровска.

Также шестой фестиваль изменил формат отбора. К номинациям добавились новые – «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и «Видеотворчество».

В состав жюри вошли музыкант, участник «Минуты славы» и «Песни на ТНТ» Олег Крикун, сотрудник благотворительного фонда «Делай добро легко» Мария Азарскова. Председателем снова стал победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Даниил Плужников.

В прошлом году министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик ввела традицию – награждать самого юного участника конкурса. В 2022 году приз достался Марку Девяткину, который представлял детский сад «Огонек» в номинации «Изобразительное искусство».

Министр социальной защиты Ольга Орлова вручила специальный приз «За преданность вокальному творчеству» Марии Кочайкиной.

– Я помню ее совсем маленькой, – отметила министр. – Еще тогда она восхитила меня своим упорством и большим желанием достичь невероятных успехов.

– Я очень рад поздравить победителей и участников конкурса, – выступил в финале конкурса член жюри Олег Крикун. – Кто-то занял третье место, второе или первое. Самое главное – не огорчайтесь. Ведь творчество не поддается оценкам, его невозможно втиснуть в критерии призовых мест. И не забывайте, что есть только один человек, с которым можно соревноваться, – это с самим собой.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.