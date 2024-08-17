Уникальный маяк Анива станет музеем сахалинских маяков

На встрече губернатора с представителями сахалинских СМИ главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская поинтересовалась судьбой этого объекта. В 2006 году эксплуатация маяка Анива Минобороны была прекращена, объект оказался заброшенным и разбитым-разграбленным вандалами. И был передан в собственность Сахалинской области.

Как сообщил Валерий Лимаренко, сегодня готовится документация, затем начнется ремонт сооружения.

-Наша задача – максимально сохранить внешний вид одного из главных символов Сахалина. При этом, сделать его безопасным для посещения людей, – рассказал глава региона. -Внутри сооружения обустроим музей маяков Сахалинской области. Уверен, и сахалинцам, и гостям региона будет интересно узнать их историю.

Построенный в 1939 году по проекту японского архитектора Синобу Миуры, объект входит в пятёрку уникальных маяков в мире. Высота башни составляет 31 метр, высота света – 40 метров над уровнем моря.

Почти 80 лет он нес навигационную службу, посылая свой свет за 17,5 миль всем судам, проходящим в густом тумане близ опасных подводных каменных банок и сильных течений.

До сих пор маяк Анива входит в топ туристических локаций, который стремятся посетить не только местные жители, но и туристы.

Образ монументального сооружения используют в фильмах, музыкальных клипах и даже в компьютерных играх.