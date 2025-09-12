Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Сахалин

Уникальную иммерсивную инсталляцию, расположенную в движущемся составе и рассказывающую о Великой Отечественной войне, увидят жители Сахалинской области.

Первой остановкой большого путешествия по острову Сахалин будет город Холмск, где поезд остановится 16 сентября. Следующей остановкой будет город Невельск, где экспозиция будет ждать гостей 17 сентября. Жители города Томари смогут посетить уникальную экспозицию 18 сентября. Далее 19 сентября поезд остановится в Поронайске. Затем экспозиция отправится в поселок Смирных, где откроет свои двери 20 сентября. А для жителей поселка Тымовское экспозиция будет работать 21 сентября. 22 сентября музей прибудет в поселок Ноглики, для жителей города Долинска экспозиция будет работать 23 сентября. Далее «Поезд Победы» прибудет в Южно-Сахалинск, где будет ждать гостей с 24 по 26 сентября. А завершающей остановкой 27 и 28 сентября станет город Корсаков.

Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.

– Для нас, сахалинцев, это особенно важно хранить и отстаивать правду о событиях военных лет. Именно на нашей земле прошли заключительные бои Второй мировой войны, которые закончились безоговорочной капитуляцией Японии. Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов не только восстановило историческую справедливость, но и навсегда закрепило их статус неотъемлемой части России. Проведение акции «Поезд Победы» в год 80-летия Великой Победы глубоко символично. Этот уникальный музей — воплощение нашей общей истории и несгибаемой воли народа-освободителя. Он даёт возможность каждому прикоснуться к прошлому, прочувствовать всю тяжесть испытаний, выпавших на долю солдат, и осознать неимоверную цену, заплаченную за мир. Наш долг —передать эту память и уважение к подвигу предков будущим поколениям, чтобы никто и никогда не мог переписать историю нашей страны, – сказал первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – «Волонтерам Победы». Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Работа экспозиции:

Холмск

16.09.2025 – с 09:00 до 20:00, последняя группа в 19:20

17.09.2025 – с 11:00 до 20:00, последняя группа в 19:20

18.09.2025 – с 10:00 до 17:10, последняя группа в 16:30

19.09.2025 – с 09:00 до 18:00, последняя группа в 17:20

20.09.2025 – с 12:30 до 15:30, последняя группа в 14:40

21.09.2025 – с 09:00 до 19:00, последняя группа в 18:20

22.09.2025 – с 10:00 до 16.30, последняя группа в 15:50

23.09.2025 – с 10:00 до 18.30, последняя группа в 17:50

24-26.09.2025 – с 11:00 до 16.00, последняя группа в 15:20

27-28.09.2025 – с 11:30 до 16.00, последняя группа в 15:20

