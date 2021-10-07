Уникальный уголок Курил. Тропа «Столбовская» на Кунашире претендует на ежегодную премию «Сокровища России»

Лучшие места страны выявляет журнал National Geographic Traveler. Голосование доступно до 10 октября по ССЫЛКЕ.

На экологической тропе «Столбовская» можно увидеть уникальный реликтовый лес, заставший еще древних обитателей Кунашира – айнов, деревья-гиганты, которые не обхватить в одиночку, густые заросли бамбучника и трав выше человеческого роста.

Всего на тропе описано более 200 видов растений – мхов, лишайников, папоротников, хвойных и цветковых разных жизненных форм – трав, лиан, кустарников и деревьев, из которых 30 видов занесены в Красную книгу России. Из животных на тропе можно встретить зайцев, лис, медведей.

История и облик тропы неразрывно связаны с деятельностью вулкана Менделеева. «Столбовская» – это участок конно-пешеходной дороги, построенной японцами в начале ХХ века, по которой вывозили на побережье серу, добытую на фумарольных полях вулкана. На тропе находятся горячие источники вулканического происхождения.

Тропа начинается на 15-м километре дороги Южно-Курильск – Головнино (территория охранной зоны заповедника «Курильский»). Общая протяженность тропы 3 км 200 м. Далее маршрут может быть продолжен налево – к дачному поселку «Третьяково» (5 км) или направо – к мысу Столбчатый (2 км по побережью).

Тропа также является невероятно грибным местом – на территории зафиксировано более 100 видов грибов. Кроме того, в 2017 году здесь были сенсационные находки. Впервые в России обнаружены два вида грибов: Russula alboareolata (сыроежка белоареолированная) описан в Японии, только там он распространен. Второй – Strobilomyces confusus (шишкогриб неясный) – известен как в Японии, так и в Северной Америке.

Денис ФЕДОСЕЕВ.