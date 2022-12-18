Универсальный продукт – тюлений жир. Его архиважнейшие компоненты защищают организм от болезней

Как-то незаметно минуло 20 лет, когда предприниматель Олег Картавых, приступая к выпуску уникальнейшего продукта – тюленьего жира, обратился в редакцию «Советского Сахалина» с просьбой оказать помощь в продвижении тогда этого малоизвестного продукта. Так и пролетели незаметно 20 лет нашего сотрудничества. На эту круглую дату мы пригласили в редакцию Олега Федоровича.

– И первый сакраментальный вопрос: мы в курсе, что вы с первого дня включили тюлений жир в свой пищевой рацион. У вашей дочери он с первого дня после прекращения грудного вскармливания. И каков результат этого «эксперимента»?

– Совершенно верно. Я двадцать, а дочь одиннадцать лет ежедневно употребляем тюлений жир и, соответственно, ежедневно получаем жирорастворимые витамины – антиоксиданты А, Е, F, архиважнейший витамин Д, большое количество микроэлементов и суточную потребность незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), они же Омега.

В январе дочери исполняется 13 лет. Это физически крепкий ребенок, ее организм до сих пор не знает, что такое антибиотики. Трудно в это поверить, но это так. Ее крепкая иммунная система сама «разруливает» проблему со всеми вирусно-инфекционными напастями. Она успешна в учебе – отличница, отличается сообразительностью и хорошей памятью, сама без подсказок пошла в легкую атлетику.

Теперь о себе. 20 лет назад мой организм – это развалина. Страшнейшая аллергия на пыльцу растений, массовое выпадение волос, расслоение ногтей, сильные судороги ног, как по расписанию сезонные болезни: ОРВИ, грипп, наросты не понять от чего на костях фаланг пальцев рук и ног, вызывающие сильные боли при ходьбе и переносе в руках даже легкой поклажи, хроническая язва 12-перстной кишки, «деликатная» болезнь. В январе мне стукнет 70 лет. Последние 15 лет я забыл дорогу в поликлинику, и как-то незаметно весь вышеуказанный список болячек сам по себе испарился. При прохождении диспансеризации показатели сердечно-сосудистой системы, крови великолепны.

Такие результаты не только у нас с дочерью. Благодаря «Советскому Сахалину» об этом уникальном продукте узнали буквально во всей России. У меня покупатели: Крым, Калининград, Сибирь, Камчатка, Владивосток, Магадан, Москва, Санкт-Петербург – всех не перечислить. Это только те, кто приобретает жир ежегодно, мои многолетние постоянные покупатели. Берут сразу на год, на всю семью. Считаю, это и есть подтверждение полезности компонентов тюленьего жира.

– А как по-простому вы бы раскрыли секрет эффективности продукта?

– Для начала приведу цитату из статьи академика А. А. Покровского из Института питания АМН СССР. Статья «Питание и здоровье», 1988 год, раздел «Жиры»: «Жирные кислоты утилизируются при формировании клеточных мембран, регулирующих все стороны жизнедеятельности организма. Часть этих кислот являются незаменимыми, то есть они не могут быть синтезированы в организме и, следовательно, без регулярного поступления с пищей невозможно поддержание нормального состояния организма».

А представьте себе, что наш организм – это государство. А из исторических фактов известно: в столкновении с агрессором поражение с вытекающими последствиями терпит то государство, чьи руководители и генералы были беспечны и не прикладывали усилий к созданию хорошо вооруженной армии, мощных спецслужб, первоклассной оборонной промышленности. Человек – и руководитель, и генерал своему организму. И должен всегда помнить: организм ежесекундно сталкивается с агрессией.

Изнутри его атакует «пятая колонна». Этих «диверсантов» легион, а имя им – свободные радикалы. Эти молекулы образуются в процессе жизнедеятельности организма и… атакуют клетки. Свободные радикалы утилизируются организмом, но если ему не помогать употреблением определенных продуктов питания, то количество радикалов начинает расти по экспоненте. Организм не успевает их утилизировать и проигрывает. Иммунная система ослабевает, и как всегда как-то неожиданно извне на организм волнами накатывают ОРВИ, грипп, а теперь еще неугомонный ковид. Итог: поликлиника – кошелек – аптека.

Армия, защищающая организм, – это наши клетки, они как пчелы, стоящие у входа в улей, вступают в борьбу с пришельцами и гибнут. Поэтому клеток должно быть много, они должны быть здоровыми и защищенными. Природа прозорлива и создала для нас еду с компонентами, это осуществляющими.

«Пятую колонну» помогают крушить «спецслужбы» – антиоксиданты. Воспроизводство клеток обеспечивают незаменимые ПНЖК, они же стабилизируют уровень холестерина в крови. Но, пожалуй, самый универсальный продукт – тюлений жир.

Сила его в том, что его компоненты и защищают, и участвуют в воспроизводстве клеток организма.

– А почему объемы выпускаемого вами жира вроде как небольшие?

– В объемах годового производства я ориентируюсь на заказы своих постоянных покупателей. Поясню: очень важный компонент тюленьего жира – жирорастворимые витамины А, Е, F – антиоксиданты. Эти вещества обоюдоострые, их срок годности по ГОСТу – год. Эти жесткие рамки установлены по причине, практически неизвестной покупателям. При неправильном хранении, в случае невысокого качества изготовления за этот срок антиоксиданты теряют приставку «анти» и превращаются в оксиданты. По-простому: не лечат, а калечат. Поэтому я предъявляю покупателям не только сертификат, но и протокол лабораторных испытаний продукта.

– Сейчас все стараются жир капсулировать, а вы выпускаете по старинке. Как вы это поясните?

– В соседней Японии срок годности подобного продукта в капсулах – год. У нас отчего-то два. А вдруг и у нас срок годности определят годом?..

Тюлений жир можно приобрести в специализированном киоске

в Южно-Сахалинске, расположенном в магазине «Надежда»

(перекресток ул. Поповича и пр. Мира).

Режим работы: суббота – воскресенье с 12 до 13 часов.

Телефоны для справок:

8-900-661-16-75 и 8-914-644-79-88.

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