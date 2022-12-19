Упавшая с карьерной лестницы. Бывшая муниципальная служащая Елизавета Андреева ожидает суда

По информации УМВД по Сахалинской области, следователи предъявляют ей обвинение в пяти эпизодах преступлений. Столько раз в островном регионе она воспользовалась поддельным дипломом о высшем юридическом образовании для устройства на солидные должности. Андреева выдавала себя за выпускницу престижного Санкт-Петербургского государственного университета, снискавшего славу колыбели отечественного права.

Липового юриста разоблачили в Охе, когда она уже заняла пост вице-мэра городского округа. Об этом «Советский Сахалин» подробно рассказал в статье «С поддельным дипломом в чиновники» (№ 18 за 15 марта 2022 года).

Андреева стала фигурантом уголовного дела благодаря бдительности охинских муниципалов, выявивших фальшивку. Но если на последнем посту Елизавета пробыла немногим более месяца, то на Кунашире с фиктивным документом о высшем образовании работала с 2019 года.

Сначала она заняла пост заместителя мэра и по совместительству стала директором архива при этой же администрации. В дальнейшем исполняла обязанности первого вице-мэра Южно-Курильска. Вскоре ее кандидатуру согласовали на эту должность уже без приставки «и. о.».

Чтобы у читателя сложилось представление о сфере деятельности (и, разумеется, об уровне ответственности) такого руководителя, не лишне очертить круг его повседневных забот. Это вопросы ЖКХ, развития местной промышленности, дорожного строительства, транспорта, архитектуры, проектирования, дорожного хозяйства, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, обеспечения населения топливом и связью.

И как только духу хватило у Андреевой взяться за такой гуж? Наверное, разум затмили доходы. Согласно декларации за 2019 год они возросли с 1058800 до 3415552 рублей. В пользовании чиновницы появилась квартира в 51,9 кв. метра. А внедорожнику «Ниссан Мурано» она предпочла высокотехнологичную модель японского автопрома – элегантный и стильный минивэн «Тойоту Исис».

В начале 2020-го, даже после того, как на просторы интернета вышла информация о подмоченной репутации чиновницы, она не укротила амбиции – поучаствовала в конкурсном отборе на должность мэра Холмского района, откуда сама родом. И, как знать, если бы местные депутаты не воспротивились назначению на этот пост своей землячки, то, быть может, она и оказалась бы в кресле градоначальника. Но кто-то из холмчан точно знал: Елизавета в Санкт-Петербурге на юриста не училась.

Не удалось продвинуться по карьерной лестнице на юге острова, так Андреева отправилась на север Сахалина, в Оху. Там в ноябре 2021-го получила должность вице-мэра и даже успела порадоваться тому, что ее карьера вновь пошла в гору. К тому же открывалась заманчивая перспектива возглавить нефтяной городской округ.

Однако охинские муниципальные кадровики (в отличие от предыдущих!) решили проверить диплом Елизаветы на подлинность. Тут-то и вскрылась махинация.

Итак, разбирательство по уголовным делам завершено. 37-летней карьеристке следствие инкриминирует пять эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ. Суд определит ей меру наказания.

Людмила Степанец.