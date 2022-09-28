Упавшую с моста в реку жительницу Ноглик спасатели не нашли

У сахалинских спасателей осенью напряженная пора: регулярно поступают тревожные сигналы о заблудившихся и пропавших людях. То грибники-ягодники в лесу плутают, то с рыбаками-охотниками что-то приключается.

В минувший четверг 72-летняя жительница Углегорска и ее пожилая знакомая отправились в лес в окрестностях села Поречье. В какой-то момент они разминулись. Одна сумела сориентироваться и вышла на дорогу, а ее спутница – нет. К поискам пропавшей подключились родственники, сотрудники полиции, спасатели…

Лишь на пятые сутки заблудившаяся нашлась — она смогла самостоятельно выйти к дороге, где ее опознали по фотографии, выложенной в интернете, проезжавшие в это районе люди. Женщина обессилела и была сильно истощена. Ее отвезли в Углегорск, где первым делом осмотрели медики. История закончилась благополучно.

Вчера в Долинском районе на протяжении четырёх часов спасательные службы пытались установить местонахождение мужчины, заплутавшего в долине реки Найба. Нашёлся, говорит, собирал ягоду и заблудился. Ему медпомощь не понадобилась.

Три дня отряд спасателей из 10 сотрудников искали юную местную жительницу, упавшую с моста в реку Тымь в черте районного центра Ноглики. Обследован 10-километровый участок Тыми от моста вниз по течению и 13-километровый участок лесного массива у гор Телец и Уран. Поиск не увенчался успехом, никаких следов пропавшей не обнаружено. Спасатели вернулись к месту постоянной дислокации.

Региональное следственное управление СК РФ проинформировало, что по этому факту проводится проверка.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P.S.

Региональное управление МЧС разработало внушительный список рекомендаций всем, кто планирует отправиться в лес. Вот некоторые из них. Первым делом нужно продумать маршрут и предупредить родственников и знакомых о своих планах — куда направляетесь и когда должны вернуться. Кроме экипировки важно позаботиться о запасе пищи и питья. Не помешает ознакомиться с картой местности и прогнозом погоды, а также реально оценить свои физические возможности и состояние здоровья.

В походном рюкзаке обязательно должны быть: фляга с водой, ветровка, теплая одежда, хотя бы пара бутербродов. Найдите место для аптечки с бинтом, эластичной повязкой, жгутом, ватой, антисептиком, йодом и валидолом. Яркая одежда выручит, если вас будут искать. В обязательный набор входят также нож и спички. Могут понадобиться карандаш, бумага, фонарик и свисток. В незнакомом месте выручат компас и карта.

Мобильная связь доступна не везде, особенно если местность гористая или вы находитесь вдалеке от цивилизации. Тем не менее, телефон с полностью заряженной батарейкой может сыграть решающую роль. Звонок на единый номер экстренных служб 112 позволит организовать поиски предельно точно и быстро.