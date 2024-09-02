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Уползла дорога в Бошняково. 1 – 2 сентября из-за оползня было нарушено автомобильное сообщение с селом Бошняково, в Углегорском районе объявлена ЧС

Кадр из видео с Телеграм-канала Фёдора Филина.

Из-за дождливого лета грунты настолько напитаны влагой, что легко приходят в движение. Отсюда оползни, сели и прочие напасти.

В отделе ГО и ЧС администрации Углегорского района 2 сентября сообщили, что на сей раз пострадал участок автодороги «Аэропорт Шахтёрск – Бошняково» на 65-м километре. Произошёл обвал дорожного полотна почти на всю его ширину.  Эта дорога размывается уже второй раз за сезон.

Впрочем, из-за переувлажнения грунтов страдают транспортные артерии и в других местах. Как это было в июне, когда оползень перекрыл дорогу на село Поречье. Дорожникам нужно было очистить дорогу от 5 тысяч «кубов» грязи…

Мэр Фёдор Филин в своём Телеграм-канале оперативно предупреждает людей о том, что движение по этому участку автодороги небезопасно:

– На место выехали руководители ДРСУ и ГО ЧС, в кратчайшие сроки будут приняты все меры. Решается вопрос о необходимости создания пункта временного размещения для жителей, оказавшихся отрезанными от села… – пишет Фёдор Филин.

Поставлена задача оперативно выполнить все восстановительные работы, а также доставить хлеб в магазины. Для обеспечения работы скорой помощи подготовлена вертолётная площадка. К месту работ доставлены две водопропускные трубы большого диаметра и экскаватор, в пути бульдозер и погрузчик, ещё один экскаватор готовится к отправке.

Синоптики и главное управление МЧС региона заранее предупредили жителей восьми районов о сильных осадках и подъёме уровня рек.

Но случилось то, что случилось…

Николай ПИТЕРСКИЙ.

 

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