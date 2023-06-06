Ура, летим в Харбин!

После долгой паузы, связанной с ковидными ограничениями, возобновились регулярные авиарейсы из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин

Утром 6 июня в международном секторе южно-сахалинского аэропорта царило оживление. Для многих сахалинцев это направление долгожданное и желанное, ведь прямой рейс в Харбин удобен и выгоден экономически для любителей путешествий.

Для одних этот город является пунктом отправления по другим городам и весям Китая. Для других — транзитным пунктом для поездок в другие страны АТР.

На церемонию возобновления зарубежных полетов авиакомпании «Аврора» в аэропорт прибыли представители регионального правительства, руководства главной воздушной гавани островного региона.

Первые пассажиры, а в полет отправлялись 51 взрослый пассажир и 9 детей, интересовались сахалинскими сувенирами в витринах, заполняли необходимые документы, консультируясь с доброжелательными специалистами.

Детям было интересно наблюдать, как служебная собака внимательно обнюхивает багаж в поисках запрещенных предметов, а взрослым интереснее было узнать, какое доброе пожелание таится в волшебных печеньях. Эти вкусняшки предлагали им на выбор красавицы-бортпроводницы в фирменной одежде «Авроры».

Когда обязательные предполетные процедуры были пройдены, самолет DHC-8 канадского производства, которому сахалинский народ уже давно присвоил ласковое имя «дэшка», отправился в путь.

Перелет до Харбина занимает без малого 3 часа. Как выяснилось ,билеты и на обратный рейс в Южно-Сахалинск к уже были выкуплены. Популярное направление!

Николай ПИТЕРСКИЙ.