«Ура Победе!». Мультимедийный проект

Специальный мультимедийный проект «Ура Победе!», посвящённый Великой Победе, предлагает уникальное погружение в историю.

До 15 мая доступен мобильный сериал «Этот день Победы», где ежедневно звучат подлинные сводки Совинформбюро последних месяцев войны. Для прослушивания достаточно позвонить на бесплатный номер 1945 и выбрать пункт меню «4». Голос легендарного Юрия Левитана перенесёт вас в те героические дни. Диктор зачитывает фронтовые новости.

Проект предлагает не только окунуться в атмосферу военных лет, но и сделать личный вклад в празднование юбилея: заменить гудки телефона на легендарные военные мелодии и получить фирменный логотип юбилея для ваших устройств.

Особый интерес представляет коллекция архивных записей «Услышать Победу», доступная по номеру 8 (800) 200-09-05. Каждый звонок – это новое открытие: выступление маршала Жукова при подписании акта о капитуляции Германии, речь Юрия Левитана и разговор с регулировщицей Лидией Овчаренко у Бранденбургских ворот.

В этот день 80 лет назад

Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боёв штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) – важным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на побережье Данцигской бухты севернее города Гдыни, заняли более 100 населённых пунктов, взяли в плен более 2000 немецких солдат и офицеров.

В Венгрии, у озера Балатон, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему тяжёлые потери.

Наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удар по военно-промышленным объектам в городах Данциге, Гдыне и Кёнигсберге.

Тыл – фронту