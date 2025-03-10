Вторник, 11 марта, 2025
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Летопись Победы в «СовСахе»

«Ура Победе!». Мультимедийный проект

В военном кабинете Александровской школы № 17 имени А. П. Чехова. Военрук т. Гриценко проводит занятие.

Специальный мультимедийный проект «Ура Победе!», посвящённый Великой Победе, предлагает уникальное погружение в историю.

До 15 мая доступен мобильный сериал «Этот день Победы», где ежедневно звучат подлинные сводки Совинформбюро последних месяцев войны. Для прослушивания достаточно позвонить на бесплатный номер 1945 и выбрать пункт меню «4». Голос легендарного Юрия Левитана перенесёт вас в те героические дни. Диктор зачитывает фронтовые новости.

Фото: https://viemusei.ru/

Проект предлагает не только окунуться в атмосферу военных лет, но и сделать личный вклад в празднование юбилея: заменить гудки телефона на легендарные военные мелодии и получить фирменный логотип юбилея для ваших устройств.

Особый интерес представляет коллекция архивных записей «Услышать Победу», доступная по номеру 8 (800) 200-09-05. Каждый звонок – это новое открытие: выступление маршала Жукова при подписании акта о капитуляции Германии, речь Юрия Левитана и разговор с регулировщицей Лидией Овчаренко у Бранденбургских ворот.

Рисунок В. ИВАНОВА.

В этот день 80 лет назад

  • Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боёв штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) – важным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину.
  • Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на побережье Данцигской бухты севернее города Гдыни, заняли более 100 населённых пунктов, взяли в плен более 2000 немецких солдат и офицеров.
  • В Венгрии, у озера Балатон, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему тяжёлые потери.
  • Наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удар по военно-промышленным объектам в городах Данциге, Гдыне и Кёнигсберге.

Тыл – фронту

  • 11 марта «Советский Сахалин» вышел под шапкой «В честь ХХ-летия советизации Сахалина ознаменуем славную дату новыми производственными победами, усилением помощи героическому фронту!». Многие коллективы взяли на себя повышенные обязательства.
  • На Тангинском рыбокомбинате трудятся десятки женщин-двухсотниц. В два раза и больше перекрывают задание обработчицы рыбы тт. Чернова, Щербакова, Волгина и другие, пошивчицы орудий лова тт. Новикова и Пикулевская, хозяйственные работницы тт. Балабанова, Владимирова, Шедкова.
  • В дни войны рядовые работницы совхоза «Пильво» тт. Гусева, Ковалёва, Дороховская и многие другие были выдвинуты звеньевыми вместо ушедших на фронт мужчин. И с горячим желанием взялись за дело. Результат – высокий урожай в 1944 году: по 152 центнера картофеля, по 170 центнеров капусты, по 66 центнеров огурцов с каждого гектара.
  • Комсомольские и пионерские организации Кировского района собрали 578 кг верхушек картофеля для весеннего сева. Хорошо организовала эту работу секретарь комитета ВЛКСМ колхоза «Красный партизан» т. Труфанова. Здесь собрано 110 кг верхушек картофеля.
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