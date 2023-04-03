Урок выгодных вложений. В Южно-Сахалинске появится первая концессионная школа

Ее построят в 16-м микрорайоне города, который сейчас активно застраивается.

Часть домов уже заселяют, другую сдадут в следующем году. Необходимость возведения там школы очевидна, и принять учеников она должна в том же 2024-м году. Оптимальный вариант здесь – запуск механизма концессии, одной из форм государственно-частного партнерства.

О том, как будет идти весь процесс, шел разговор на недавнем совещании мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с Алисой Денисовой, исполнительным директором бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральным директором ООО «ПроШкола». Именно с их дочерней компанией заключено концессионное соглашение по строительству школы. Она будет занимать три этажа, рассчитана на 1260 учеников, общая ее площадь составит свыше 26,542 кв. м.

– Это один из примеров возведения социальных учреждений одновременно с жильем. Администрация города стремится к тому, чтобы такая практика стала повсеместной, – подчеркнул Сергей Надсадин. – Важно, чтобы такой значимый объект строился с учетом мнения профессионального сообщества. Поэтому совместно с вице-мэром Еленой Федоровой и департаментом образования решено определиться с кандидатурой директора для будущей школы сейчас, чтобы он уже на стадии строительства принял активное участие в решениях, которые касаются облика школы, внутреннего оснащения и других вопросов.

По словам Алисы Денисовой, совместно с администрацией создаются все условия, чтобы сдать объект в срок, к концу 2024 года.

– Сейчас в финале разработка дизайн-решений, произведено архитектурное планирование, подбор фасадов, посадка типового проекта на земельный участок. Идет активная подготовка участка к началу строительных работ, – рассказала Денисова. – В ближайшее время мы получим заключение государственной экспертизы и в течение полутора месяцев начнем строительство. Сов­местно с командой администрации и подрядчиком объекта «Сахалин-Инжиниринг» мы уверенно стремимся к достижению поставленных целей.

«ПроШкола» уже реализовала семь подобных школьных проектов в других регионах. В ушедшем 2022 году с ее участием построено три образовательных учреждения в Белгородской области и четыре – в Бурятии.

Сама компания – дочерняя структура госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», которая утверждена правительством страны как концессионер и с которым регионы и муниципалитеты могут без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках федеральной программы «Развитие образования».

Запуск школьного проекта в областной столице стал возможен при поддержке областного руководства.

Эдуард САМОЙЛОВ.