Уроки мужества. Они не значатся в школьной программе, но крайне важны для подрастающей смены

Сейчас, когда Вооруженные силы России выполняют специальную операцию в Донбассе, истинные патриоты Отечества осознают, как важно своим трудом и моральной поддержкой помогать нашим бойцам.

Да, героизма мужественным парням не занимать, и все же пусть они знают: в них верят, их любят и ждут с Победой.

Региональная общественная организация ветеранов госбезопасности (председатель Почетный гражданин области, кавалер ордена «Знак Почета» Александр Михайлович Иванча) много лет занимается военно-патриотическим воспитанием школьников и студентов. Встречи и беседы с молодым поколением стали одним из основных и неформальных направлений работы организации.

Недавно Сергей Часников в южно-сахалинских средних школах № 22 и № 3 имени Героя России Сергея Ромашина и трех гимназиях, школах пгт. Смирных, с. Кировское и с. Вал и в политехническом колледже СахГУ провел «Уроки мужества».

В беседах с ребятами ветеран делает акцент на преемственности лучших традиций воинского братства, говорит о ценности культурно-исторического наследия в воспитании гражданственности и патриотизма у молодежи. И все это подкрепляет яркими фактами из биографий Героев Советского Союза и Героев России, чьи судьбы тесно связаны с областью.

Сам ветеран живет в селе, носящем имя пограничника Героя Советского Союза Антона Ефимовича Буюклы. Еще и поэтому с особым чувством он рассказывает школьникам и студентам о смелости, решительности и самопожертвовании 30-летнего старшего сержанта, командира пулеметного расчета 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. В 1945-м при освобождении Южного Сахалина в боях на 50-й параллели Антон Буюклы повторил подвиг Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру японского дзота.

Ветеран пограничной авиации рассказывает о незабываемой встрече с еще одним из участников освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов Героем Советского Союза полковником Григорием Светецким. Фронтовик тогда обратился к школьникам: «Ребята, мы бились с врагом, поднимались в атаку ради того, чтобы был мир и вы хорошо учились».

Памятно Часникову общение с воздушным асом Героем Советского Союза Фаритом Шагалеевым. О том, какой сильной личностью был этот отважный человек, он также рассказывает на «Уроках мужества».

Добрым словом Сергей Антонович отмечает подвиги наших бойцов в горячих точках. Ведь и сегодня российские воины, защищая Донбасс от нацистов и наемников-террористов, выполняют высокую миссию, защищая Родину и мир, оказавшийся на грани катастрофы.

Для большинства ребят такая информация – повод для осмысления героического прошлого страны в его тесной связи с настоящим. И это важно – ведь они тоже будущие защитники Отечества.

С. АНТОНОВ, Смирныховский район.