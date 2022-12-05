Уроки не прошли бесследно. Мы гордимся вами!

Педагогический коллектив лицея № 2 областного центра от всей души поздравляет с 90-летием многоуважаемого коллегу, замечательного учителя русского языка и литературы из первого состава лицея – Ангелину Дмитриевну Альмуханову.

Ангелина Дмитриевна – заслуженный учитель РФ, учитель высшей категории, отличник народного образования РСФСР, отличник просвещения СССР, ветеран труда с более чем полувековым стажем. Пример интеллигентности, сдержанности, элегантности. Заботливая жена, любимая мама, замечательная бабушка.

Мы гордимся тем, что нам довелось работать вместе. И в этот уникальный юбилей хотим выразить нашему другу и наставнику искреннюю признательность и благодарность за огромный опыт и возможность совместного творчества на педагогической ниве, за человечность, честность, доброту, отзывчивость.

Ваши уроки не прошли бесследно. Вы выпустили в жизнь множество сахалинцев грамотными, воспитанными, ответственными и просто хорошими людьми. Ваш талант, доброта, душевная щедрость всегда будут маяком для учителей и учеников. Вы для нас – яркий пример профессионализма, трудолюбия, великой любви к своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил, заботы и любви родных сердец, благополучия и мира. Пусть запас оптимизма и жизнелюбия, которыми вы обладаете, с годами только приумножается. Пусть ваша мудрость и душевное тепло радуют тех, кто вас окружает!

С уважением педагогический коллектив лицея № 2.

г. Южно-Сахалинск.