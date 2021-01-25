Руководители образовательных организаций Холмского и Анивского районов самостоятельно воспользовались административным ресурсом, чтобы под угрозой отстранения от работы в приказном порядке заставить коллег делать прививки от коронавируса.

Факты принуждения учителей к вакцинации недопустимы, считает региональный министр образования Анастасия Киктева. Министерство будет пресекать такие попытки. Вакцинация – дело исключительно добровольное, принуждение здесь категорически недопустимо. Что касается угроз по отстранению от работы, то на это у руководителей общеобразовательных организаций нет никаких правовых оснований.

Действительно, учителя контактируют с большой аудиторией, но стремятся соблюдать меры предосторожности – пользуются масками и дезинфицирующими средствами.

Более 400 сотрудников школ и детсадов сделали прививки от Cоvid-19, остальные желающие смогут воспользоваться такой возможностью до мая 2021-го. Запись к медикам ведется на портале Госуслуг, в регистратуре поликлиник или по телефону 1-300 (доб. 10).

Однако, как уже не раз отмечалось на всех уровнях власти, никто никакими административными методами не вправе принуждать к этой процедуре нежелающих вакцинироваться.

Елизавета Андреева.