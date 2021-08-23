Ушедшие в вечный полет. Интерактивная экспозиция о погибших при исполнении служебных обязанностей военных летчиках

С 2017 года в «Советском Сахалине» регулярно публиковались материалы о работе сахалинских поисковиков по поиску разбившихся военных самолетов в мирные послевоенные годы, обстоятельствах авиакатастроф, об экипажах боевых машин.

В статье «В сложных метеоусловиях» было рассказано о гибели в 1946 году бомбардировщика Ту-2 и его экипажа в Макаровском районе.

Поисковики установили имя летчика американского истребителя Р-63 «КингКобра», разбившегося в окрестностях Южно-Сахалинска в 1948 году. Это был старший лейтенант Иван Коновалов.

В 1985 году в Поронайском районе врезался в гору Оловянную самолет-разведчик Ту-16р. Никто из семи членов экипажа не выжил.

Впоследствии региональное отделение Поискового движения России издало книгу «Вечный полет», посвященную памяти летчиков, погибших при исполнении служебных обязанностей в 50 – 90-е годы.

недавно в музейно-мемориальном комплексе «Победа» открылась интерактивная экспозиция «Ушедшие в вечный полет». В ней представлена реальная история военных летчиков – командира экипажа старшего лейтенанта Павла Реуцкова и штурмана старшего лейтенанта Александра Попова.

30 ноября 1950 года они отправились в свой последний полет на штурмовике Ил-2КР с аэродрома пос. Ново-Александровка (ныне планировочный район Новоалександровск). Из-за внезапно изменившихся метеоусловий самолет потерпел крушение у реки Ивот Корсаковского района. Экипаж погиб.

В экспозиции проиллюстрированы свидетельства последней минуты перед полетом. Летчики с картами обсуждают задание. На заднем плане штурмовик Ил-2 в модификации корректировщик-разведчик. На стендах размещены детали погибшего самолета, а также личные вещи летчиков. Одно из центральных мест экспозиции – сохранившийся авиадвигатель самолета.

Первые сведения о лежащем в лесу штурмовике члены Поискового движения России получили в 2009 году. Привел поисковиков на место катастрофы… лисенок. В 2014-м фрагменты самолета с помощью предприятий-спонсоров вывезли из леса для реставрации.

Еще несколько лет ушло на установление деталей крушения и данных об экипаже Ил-2 в архивах. Информация о летчиках также приведена в экспозиции. Летчик Павел Реуцков и штурман Александр Попов служили в 243-й отдельной корректировочной разведывательной эскадрилье 29-й воздушной армии Дальневосточного военного округа с дислокацией в пос. Гастелло Сахалинской области.

Людмила БЕРКОВИЧ.