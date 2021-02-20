Ушел из жизни известный сахалинский рыбопромышленник Николай Лысяк

ыбоперерабатывающее предприятие «Янтарное», основанное Николаем Лысяком в 1999 году, стало одним из ведущих на Сахалине. Выпускаемаая компанией продукция получила заслуженную популярность у островитян.

Николай Сергеевич являлся председателем общественного совета Агентства по рыболовству Сахалинской области, президентом фонда развития города Долинска и Долинского района «Возрождение», членом регионального отделения РСПП Сахалинской области и регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской области», занимался благотворительной деятельностью.

Был удостоен многочисленных наград:

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и коллектив администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким генерального директора, учредителя ООО «Янтарное» Николая Сергеевича Лысяка в связи с его кончиной.