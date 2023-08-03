Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Сахалинской области Сичкарь Владимир Федотович

Это был человек, который искренне любил свою Родину, всю свою жизнь служил ей верой и правдой. Он был участником Южно-Сахалинской наступательной операции, а после окончания войны трудился в строительной отрасли, внес большой вклад в создание производственной и социальной инфраструктуры островного региона. Владимир Федотович вел активную общественную работу, многое сделал для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи.

Светлая память о Владимире Федотовиче Сичкаре навсегда останется в сердцах сахалинцев и курильчан.

Губернатор Валерий Лимаренко выразил искренние соболезнования родным, близким и соратникам ветерана.