Ушла эпоха. Не стало заместителя председателя областной Думы Виталия Евгеньевича Гомелевского

В августе он отметил своё 80-летие, но был в строю — его единогласно избрали заместителем председателя областного парламента.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Валерий Лимаренко:

— Вся его трудовая деятельность была связана с Сахалинской областью, работой в интересах жителей региона. В разные годы он занимал руководящие должности в различных островных предприятиях и органах власти. И в каждом деле достигал заметных успехов.

Почетный гражданин Сахалинской области, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, обладатель Ордена Дружбы. У Виталия Евгеньевича было много регалий. Но самую высокую оценку он получал от земляков, которые на протяжении долгих лет избирали его депутатом в Сахалинскую областную Думу. И Виталий Евгеньевич в полной мере оправдывал это доверие.

Его уход из жизни – большая потеря для Сахалинской области.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Виталия Евгеньевича. В эти минуты мы скорбим вместе с вами. Вечная ему память.