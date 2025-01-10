Ушла из жизни известный сахалинский врач Любовь Александровна Селина

32 года Любовь Александровна проработала в Сахалинском врачебно-физкультурном диспансере, возглавляла отделение лечебной физкультуры. Она стояла у истоков зарождения остеопатии на Сахалине, создала на острове грамотную команду остеопатов.

Помогала детям и взрослым побороть болезни. За многолетний добросовестный труд в сахалинском здравоохранении награждена Почётным знаком Минздрава России «Отличник здравоохранения» и Почётными грамотами Минздрава РФ и Сахалинской области.

Доктора Селину уважали в медицинском сообществе и любили пациенты за профессионализм, позитивный характер и искреннее стремление помогать людям.

Коллеги, друзья выражают соболезнование родным и близким покойной по поводу ухода из жизни замечательной матери, сестры и бабушки.

Прощание с Любовью Александровной Селиной пройдет в Южно-Сахалинске в соборе Воскресения Христова 11 января в 13 часов.