Ушла из жизни сахалинский журналист Ирина Шумихина

Ирине Шумихиной было 76 лет.

Более 30 лет она отработала в государственной телерадиокомпании «Сахалин», вела ридопередачи о различных отраслях экономики островной области, выходила в эфир с радиоочерками о заслуженных рыбаках, шахтерах, нефтяниках и тружениках сельского хозяйства.

Последние 15 лет работала в государственном историческом архиве Сахалинской области. Формировала фонды библиотечного архива, работала с авторами книг об истории Сахалинской области, написала ряд статей для энциклопедии Сахалинской области.

Награждена государственными наградами.

Прощание с Ириной Шумихиной состоится в понедельник , 26 июля, в 12.30 в Южно-Сахалинске в храме Святителя Николая пр Мира 379 а( район ул. Больничной).

Для поездки на кладбище будет предоставлен автобус.