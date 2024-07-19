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Ушёл из жизни один из старожилов Сахалина. Он меньше года не дожил до своего 100-летия

Семён Соболев.

Это Семён Соболев – охинец, Почетный гражданин города и Сахалинской области, ветеран Великой Отечественной войны, художник и писатель , сообщил глава Охинского района Евгений Михлик.

Семён Никитович прошел практически всю войну, участвовал в боях за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», медалью Жукова и другими.

В Оху он приехал в 1950 году и остался здесь навсегда. Его как художника вдохновляла природа северного Сахалина. За свой многолетний творческий путь охинец создал сотни работ, которые занимают достойное место в частных коллекциях в России, не только в России, но и за рубежом, а также в Охинском краеведческом музее. Также Семен Никитович известен как писатель.  Он является автором автобиографических книг.

В разное время трудился топографом, маркшейдером в конторе «Дальнефтепроект», в НГДУ «Оханефтегаз». Руководил топографической партией. Заслужил звание отличника геодезии и картографии.

В 2013 году он был удостоен звания Почетного гражданина  Охи,  в 2023 году – Почетного гражданина Сахалинской области. В 2018 г. его приняли в Интернациональный Союз писателей, в 2019 г. – в Союз русских художников.

Антон Смоляков.

 

 

 

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