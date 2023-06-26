Срок был условным, а стал реальным. Замдиректору по безопасности мореплавания ООО «ДВ-Флот» Андрею Клочкову ужесточили наказание за гибель траулера

В официальном сообщении управления генпрокуратуры РФ по ДФО говорится о том, что 10 февраля невельский городской суд приговорил Клочкова к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Установлено, что в январе 2018 года Клочков, работая заместителем директора по безопасности мореплавания ООО «ДВ-Флот», ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по обеспечению безопасности мореплавания флота компании, в том числе рыболовного морозильного судна (РМС) «Восток».

25 января 2018 года около 5 часов утра судно попало в шторм, подверглось интенсивному обледенению, потеряло остойчивость и затонуло. 20 членов экипажа терпящего бедствие судна погибли. Это произошло в Японском море, примерно в 50-70 милях от приморского порта Посьет.

Прокуратура расценила приговор суда первой инстанции как чрезмерно мягкий и обжаловала его в апелляционном порядке. Областной суд по представлению прокурора приговор изменил, требования прокурора удовлетворил. Наказание в виде лишения свободы определено отбывать в колонии-поселении с момента вступления приговора в силу.

Как сообщал ранее «Советский Сахалин», РМС «Восток» возвращался из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск. Сахалинских берегов не достиг, в Японском море попал в штормовые условия с сильным ветром и волнением. Тут и случилась беда, судно затонуло на глубине примерно 3 километра. Из двадцати членов экипажа 16 были жителями Сахалина.

Компания-судовладелец ООО «ДВ-флот» на тот момент специализировалась на добыче и экспорте краба. Судно «Восток» было приписано к порту Невельск. Оно было построено на верфи южнокорейского Пусана еще в 1985 году. До того, как стать «Востоком», сменило как минимум пять иностранных имен.

В ходе расследования компания – владелец судна выплатила семьям погибших по 1,5 млн рублей. Кроме того, для обеспечения компенсации морального вреда родственникам погибших был наложен арест на имущество Андрея Клочкова стоимостью 1,1 млн рублей.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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