Успех, опыт и яркие эмоции. Сахалинский ветеран спорта завоевал две бронзовые медали на международных соревнованиях по настольному теннису

На турнире в Турции

28-й международный ветеранский турнир по настольному теннису прошел в г. Анталия (Турция). За победу боролись 378 спортсменов из 34 стран. В состязаниях принял участие островной спортсмен Алексей Геращенко. Он завоевал две бронзовые медали – в личном и парном турнире среди участников 30 – 39 лет.

– В открытом турнире Open (возраст 30 – 59 лет) из 154 участников остановился на стадии 1/16 финала (топ 32). В отборочной стадии (групповой этап) был посеян вторым номером, но обыграл опытного иракца 3:2 и вышел в финальную часть с первого места, – рассказал Алексей Геращенко.

В турнире своей возрастной группы 30 – 39 лет выступали 27 соперников, среди них сахалинец занял 3-е место. В групповой стадии Алексей был вторым номером, обыграл более молодого турка 3:1 и с первого места вышел в финал. Затем в 1/8 обыграл молдаванина со счетом 3:0, в 1/4 – румына со счетом 3:1, а в полуфинале проиграл казаху 0:3.

В парном турнире с партнером из Турции Явузом Алагеиком уступили в полуфинале 2:3 и заняли 3-е место, сообщили в областном министерстве спорта.

Так держать, Эльдар!

В Хабаровске состоялись Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти героев-пограничников. Эти состязания много лет проводил заслуженный тренер России Валерий Тюлькевич. Теперь они посвящены его памяти.

Борьбу за медали вели около 150 спортсменов из 12 регионов России. При необходимых условиях победа на Всероссийских соревнованиях позволяла самбистам получить звание мастера спорта России.

Среди участников этого престижного турнира был воспитанник сахалинской спортшколы самбо и дзюдо Эльдар Хабиев. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг.

«Сахалин» проиграл «Спартаку»

16-й тур первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1) «Сахалин» провел дома. В гости к островитянам приехал «Спартак» из Тамбова.

«Сахалин» после невнятной игры на выезде дома набрал ход, выиграв три матча подряд с одинаковым счетом, сохранив ворота «сухими» (1:0). Естественно, что болельщики команды предвкушали продолжение победного банкета.

Однако и спартаковцы в последних турах одержали две победы, одолев команды, которые располагаются в турнирной таблице выше них.

В целом же, команда из Тамбова на выезде играет довольно уверенно. В семи матчах на чужом поле она набрала 7 очков (2 победы, 1 ничья, 4 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 3 – 10).

Забивает она, правда, не сказать, что очень много. Однако, надо же было такому случиться, что за первые полчаса гости забили два гола (и это при том, что ранее в семи выездных играх у них было всего три забитых мяча).

В начале второго тайма голкипер «Спартака» неловко столкнулся со своим же защитником. Футболист «Сахалина» Даниил Большунов, воспользовавшись этим, сделал пас направо, где Иван Яковлев вколотил мяч в сетку.

Отставание в счете сократилось до минимума. Играть оставалось почти 40 минут. Вот только этим временем хозяева поля распорядиться не смогли. До явно острых моментов у ворот гостей дело так и не дошло. «Сахалин» проиграл – 1:2.

Вторые и четвертые

15 октября завершился второй сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Заключительные матчи турнира «Сахалин» провел в гостях против «КСШОР» (Владивосток).

Островные футболисты U16 (2007 г. р.) до иг­ры сохра­няли теоретические шансы на «золото». Правда, эти шансы были, мягко говоря, невелики.

Во-первых, им нужно было самим набрать три очка, а во-вторых, надеяться на неудачу «Читы» в домашнем матче против беспросветного аутсайдера ФК «Благовещенск».

Но надежда на то, что «Благовещенск» увезет из Читы три очка, была не больше, чем на выигрыш квартиры в лотерею. Так оно и случилось.

«Сахалин» же победил «КСШОР» со счетом 6:1.

ТОП-3

ФК «Чита». «Сахалин». «Океан» (Находка).

Совсем по-другому развивались события в игре U17 (2006 г. р.). В первом тайме активнее были хозяева поля. У них было несколько полновесных возможностей открыть счет. Но на пути мяча неизменно оказывался вратарь «Сахалина-2006» Илья Рожнов.

После перерыва темп игры немного упал. Возможности забить имели обе команды. Но в итоге все завершилось нулевой ничьей.

«КСШОР-2006» еще до матча гарантировал себе серебряные медали, а «Сахалин-2006» финишировал четвертым.

ТОП-3

ФК «Благовещенск». «КСШОР». «Чита».

Удар! Еще удар!

Во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по боксу памяти участника Великой Отечественной войны, многократного чемпиона Сибири и Дальнего Востока по боксу Виктора Сахарова.

В турнире участвовали представители Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Новосибирской, Сахалинской областей и Республики Хакасия.

Островитяне завоевали две бронзовые медали. Третье место в весовой категории до 75 кг занял Александр Барчан, а в весе до 80 кг третьим стал Сергей Свирида.

Дружная команда

Сахалинские летающие лыжники Никита Лобода, Александр Баженов, Артем Мясников, Максим Колобов заняли третье место в командном зачете чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина К125. Соревнования проходили с 7 по 9 октября в Сочи и завершили летний сезон для сильнейших спортсменов страны.

Победу одержала сборная Свердловской области, второй стала команда Нижегородской области.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.