Успех приходит к лучшим. Островитяне отлично выступают на различных спортивных площадках

Доплавались до медалей

Сахалинские спортсмены стали обладателями трех медалей международных соревнований по зимнему плаванию «Кубок содружества».

Старты прошли в Бресте и собрали более 100 любителей моржевания из 14 регионов России и четырех областей Беларуси.

Пловцы из Корсакова Иван Волков и Александр Русаков выступали в составе сборной команды межрегиональной ассоциации холодового плавания вместе с представителями Амурской области. Юные спортсмены сумели завоевать серебряную медаль и две награды бронзового достоинства на дистанциях 200 метров брассом и 25-метровке баттерфляем, сообщила пресс-служба сахалинского министерства спорта.

Чир джаз и чир хоп

В Южно-Сахалинске подвели итоги всероссийских соревнований по чир спорту, а также фестивалей «Грейс чир фест» и «Спорт в сердце». Островной регион впервые принял состязания по чир спорту такого уровня и собрал 435 спортсменов из 13 регионов страны.

В рамках всероссийских соревнований в дисциплине «чир хип-хоп двойка мужчины-женщины» «золото» взяли Елена Колесникова и Полина Дубинина (Южно-Сахалинск).

В «чир джаз двойках юниоры-юниорки» «золото» завоевали Руслана Замотаева и Алекса Юн (Южно-Сахалинск), бронзовыми призерками стали Даниэла Боярова и Милана Цеунели (Южно-Сахалинск).

В дисциплине «чир джаз двойка юноши-девушки» «серебро» завоевали Ева Заболотная и Елизавета Потапова (Южно-Сахалинск), «бронзу» – Маргарита Будылина и Милана Енина (Южно-Сахалинск).

В «чир хип-хоп двойках» среди юношей и девушек первыми стали Алина Асташенко и Арина Лапушко (Южно-Сахалинск), второе место у Маргариты Будылиной и Миланы Ениной (Южно-Сахалинск), замкнули тройку лидеров Милена Зырянова и Алиса Кошкина (Южно-Сахалинск).

В общекомандном зачете лидером стала Сахалинская область, второе место у Приморья, третье – у Хабаровского края.

Пример юным

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре областной спортшколы летних видов спорта им. Комнацкого Лариса Жук завоевала две серебряные медали на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в помещении.

Соревнования прошли в Пензе и собрали около 300 участников из разных регионов страны.

Лариса Жук выступала в двух дисциплинах – 400 и 800 метров. Дистанцию 400 м она преодолела с результатом 1.12,68, а дистанцию 800 метров с результатом 2.43,3.

Завоевали Кубок России

Площадка «Сириус арены» г. Сочи стала ареной проведения V Кубка России по мини-волейболу. В Краснодарский край приехало свыше 40 команд из разных регионов страны. Победителей и призеров определили в восьми возрастных группах.

Островную область представляла сборная команда, в состав которой были включены волейболисты из Корсакова, Невельска и Поронайска.

Сахалинцы были заявлены в «Микс 200+». В этой возрастной группе на площадку выходят по два мужчины и две женщины. При этом сумма лет спортсменов должна быть больше 200.

Сахалинская команда блестяще проявила себя, став обладателем главного приза.

Десять наград на троих

Сахалинские спортсмены, воспитанники тренеров Ольги и Алексея Желтовых Всеволод Щеглов, Владимир Игушкин и Полина Новаковская стали обладателями 10 наград финала Кубка России и чемпионата России по сноуборду лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Миассе.

Все три сноубордиста заняли первые места и стали обладателями золотых кубков. В командном зачете Сахалинская область заняла второе место.

На чемпионате России Полина и Всеволод стали победителями в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «бэнкет-слалом». Владимир завоевал «серебро» в сноуборд-кроссе и «бронзу» в бэнкет-слаломе.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.