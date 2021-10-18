Успели запастись «дешевым» бензином? Роснефть повысила цены на автомобильное топливо

В ночь на 14 октября на автозаправках Роснефти поменялись ценники. Все виды топлива подорожали на 30 копеек за литр. Теперь бензин Аи-92 стоит 49 рублей 25 копеек за литр, Аи-95 – 50 рублей 95 копеек, Аи-98 – 59 рублей 85 копеек, солярка – 57 рублей 80 копеек.

Как сообщал «Советский Сахалин», в начале октября, накануне выборов в Госдуму, Роснефть внезапно, после постоянного повышения цен в течение многих лет, снизила стоимость всех марок бензина на 40 копеек за литр, дизтоплива – на 20 копеек. Теперь отыгрывает назад.

Такой же маневр по кратковременному снижению цены на топливо Роснефть проделала и пять лет назад, в 2016-м, накануне предыдущих выборов в Госдуму.

Конечно, автомобилисты понимали, что «дешевый» бензин – это кратковременно. В августе-сентябре правительство РФ пугало нефтяных монополистов возможностью запрета экспорта бензина за рубеж. Подняло минимальный порог продажи топлива на бирже с 11 до 12 процентов. Собиралось временно запретить продажи топлива непроизводителями, а также приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами, ограничить предельный рост цен внутри торговой сети.

Роснефть и другие компании вынуждены были принять эти условия. Насытили рынок топливом. Держали розничные цены на одном уровне полтора месяца, несмотря на то, что на бирже с 20 сентября оптовые цены вновь начали расти и еженедельно бить рекорды, а объемы производства бензина и дизтоплива, наоборот, стали снижаться.

Как сообщил ТАСС, с 4 октября в 53 субъектах РФ зафиксирован рост розничных цен на автомобильное топливо. Одновременно продолжилось снижение производства бензина и солярки.

На Сахалине сентябрьские цены на АЗС продержались полтора месяца, до 14 октября. Как говорится, не успели запастись «дешевым» бензином – Роснефть не виновата.

А тем временем «Известия» публикуют прогноз минэкономразвития РФ: к декабрю 2021-го на 7,2 процента вырастут цены в категории «непродовольственные товары», к ним относится и бензин.

Николай ПРАСОЛОВ.