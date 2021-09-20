Успешный дебют молодых педагогов. Трое из них выступят на всероссийском конкурсе профмастерства-2022

На минувшей неделе гео­граф Светлана Вельдясова из холмской сош ¹ 8 стала победителем областного конкурса «Педагогический дебют-2021». Решением жюри она признана лучшей в номинации «Молодые учителя».

Примечательно, что Светлана всего четыре года в профессии, но постоянное участие в конкурсах стало для нее осознанной формой приобретения лучшего педагогического опыта. Она – победитель областной дистанционной олимпиады учителей по географии и заочного областного конкурса «Современный урок по предметам естественно-математического цикла и географии» в 2019 году. На II чемпионате России по географии Вельдясова получила сертификат руководителя школьной команды «ГеоБоты». Дорог ей и дипломом лауреата, которым отмечен ее образовательный интернет-проект «Сайт учителя географии».

Современный и творческий подход учителя-предметника к обучению школьников поощрен «Фондом образовательной и научной деятельности XXI века». Светлана – лауреат всероссийского конкурса «Лучший персональный сайт педагога-2020», участник всероссийского педагогического сообщества «Урок.рф.».

Такая профессиональная активность станет понятной, если на сайте педагога прочесть афоризм, определяющий суть устремлений молодого учителя. Звучит он так: «Когда взберешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит взобраться». Можно не сомневаться: Светлана Вельдясова ставит своей целью – восхождение. К новому уровню знаний и профессионального мастерства, к новым технологиям и освоению лучшего опыта в педагогике.

Ее ученики с интересом участвуют в научно-технических и инновационных проектах школьников, в чемпионате по сборке спилс-карт в рамках программы «Знаю Россию». Увлеченно играют в образовательные квесты, которые превращаются в захватывающие приключения, и интерактивные викторины по географии. За поиском новых форм повышения качества знаний учеников у Светланы Вельдясовой дело не станет.

Среди воспитателей дошкольных образовательных организаций победу в областном конкурсе «Педагогический дебют-2021» одержала Анастасия Садыкова из южно-сахалинского детсада ¹ 4 «Лебедушка». А в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» лучшим признан Александр Казак из детсада «Росинка» с. Сокол Долинского района. В 2022 году эти победители представят островной регион на аналогичном всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Специальными призами жюри отмечены также учитель физики школы ¹ 20 Иван Кашкин и воспитатель детсада ¹ 36 «Мальвина» Анна Торгашова (оба из Южно-Сахалинска), а также учитель географии Евгения Черкасова из средней школы ¹ 4 (г. Корсаков).

Людмила СТЕПАНЕЦ.