Успеть до 1 сентября. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин держит на особом контроле капитальный ремонт городских школ

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин продолжает инспектировать ход капитального ремонта в школах областного центра. 12 июля глава города провел рабочие встречи в лицее № 1 и школе № 3 имени героя России Сергея Ромашина.

В выездном рабочем совещании также приняли участие вице-мэры Алексей Римша и Елена Федорова, директор департамента образования Светлана Мирова, специалисты структурных подразделений администрации, а также депутат городской думы Николай Артёменко.

Капитальный ремонт учреждений образования ведется в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» «Народной программы» «Единой России». В лицее № 1 работы выполнены более чем на 60 процентов. Продолжается ремонт системы водоотведения, установка радиаторов. Как рассказала директор лицея № 1 Ольга Меркулова, также собирается мебель, монтажируется оборудование для учебных кабинетов. Подрядные организации идут в графике.

Вместе с тем важно предусмотреть ряд моментов, чтобы ничего не мешало учебному процессу. В частности, мэр поставил задачу – провести дополнительные работы по устройству системы водоотвода, чтобы предотвратить скопление влаги в подвальных помещениях. Этот вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.

Также глава города проверил, как выполняются обозначенные ранее поручения по капитальному ремонту школы № 3.

– Напомню, была поставлена дополнительная задача — помимо фасадных решений и системы освещения сделать новые входные группы. Выбран материал – гранитное покрытие. Подрядчик с работой справляется. Но летний период очень короткий. Качество и сроки выполнения ремонта на моем особом контроле. В конце июля – августе будут принимать школы города к новому учебному году. Важно максимально синхронизировать все работы, чтобы к 1 сентября учреждения были готовы принять учеников, – отметил мэр.

В школе № 3 выходит на завершающую стадию ремонт кровли, в активной фазе отделочные работы.

– Также приобрели большое количество учебно-практического оборудования, обустроили центр детских инициатив, медиа­центр, переоснастили актовый зал школы, установили интерактивную лабораторию. Это серьезные преобразования, которые позволят сделать учебный процесс комфортным, современным и интересным, – добавила директор школы № 3 Юлия Клыкова.

Развитие образования и ремонт школ – одно из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на особом контроле мэра города. Работы выполняются при активном содействии правительства островного региона и губернатора Валерия Лимаренко. Мониторинг ремонтных работ будет продолжен.

В этом году в программе «Модернизация школьных систем образования» кроме лицея № 1 и школы № 3 также участвуют школа № 5 и гимназия № 2.

Виктор ГОРОДОВ.