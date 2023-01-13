Успеть к Новому году! Случай в лесу

Как герои популярного кинофильма ежегодно 31 декабря ходили в баню, так и я в этот день совершал традиционный лыжный забег в Долину туристов. Однако традиция пошатнулась двенадцать лет назад. И вот почему.

Тот последний день года выдался погожим, солнечным. Накануне прошла метель, и все было засыпано пушистым высоким снегом. Я вышел из дома где-то в полдень, шел не торопясь, любуясь сказочными пейзажами. Кто-то уже проложил лыжню, мне было приятно, что далеко впереди есть такие же любители лыж и леса.

Скоро лыжня стала круто взбираться вверх, а потом пропала. Видимо, лыжник повернул назад. Ну а мне захотелось пойти дальше. Чем выше я взбирался, тем труднее было идти. Пушистый снег проваливался, скоро лыжи стали только мешать. Я понял, что надо возвращаться. К этому времени я ушел километров на пять от города.

Темнело. Пришлось снять лыжи и передвигаться, вернее, барахтаться по пояс в снегу без них. Лыжные ботинки промокли, в них хлюпала вода. Скорость, с которой я полз по свежему снегу, была очень маленькой. Но страха не было. Вдалеке сверкали огни праздничного Южно-Сахалинска – видно было, к чему стремиться. Да и луна в тот вечер светила очень ярко. Город приближался, стали видны и слышны фейерверки – люди уже начали встречу Нового года. Они меня очень ободрили.

Я выполз из леса, наверное, часов в 11 вечера. Выбрался на ул. Больничную. Шел на лыжах в красных штанах и куртке, с засыпанными снегом усами и бородой. Некоторые прохожие принимали меня за ряженого Деда Мороза.

Домой заявился минут за двадцать до Нового года. Времени хватило только залезть под горячий душ и переодеться. Чем горячее запускал я воду, тем плотнее становился ледяной комок внутри меня. Я все никак не мог согреться.

Родные меня, конечно, потеряли. Я отсутствовал почти 12 часов, маме и жене какие только мысли не лезли в голову. Но они знали, что я человек бывалый, лес для меня что дом родной, и потому готовились к празднику, не поддаваясь панике.

Я в эту новогоднюю ночь успел только выпить две рюмки коньяка – за прошедший год и за новый. Чем закусывал – не помню, хотя стол был хорош. В 00 часов 10 минут я уже спал как убитый. Проснулся только в полдень 1 января. Причем совершенно здоровым, даже насморка не случилось. Кстати, тогда тоже встречали год Кролика или Кота.

Любви к лесу это происшествие, конечно, не убило. Как только выдается свободное время, я беру рюкзак, иногда еще и собаку взрослого сына и гуляю по окрестным лесам. Раньше всегда что-то приносил из таких прогулок домой: ягоды, грибы, травы. В последние годы возвращаюсь с пустым рюкзаком, но полный эмоций. Сейчас мне от леса ничего, кроме счастья любоваться природой, не нужно.

Но 31 декабря далеко от дома я уже не ухожу.

Илья ЛАТЫПОВ, г. Южно-Сахалинск.