Успеть в Успенское. Две аварии на холмской трассе обошлись без жертв. Повезло…

Жарким днем 2 июля на 20-м километре трассы, соединяющей Южно-Саха­линск с Анивой, Холмском и Невельском, близ поворота к Успенскому столкнулись два автомобиля. 3 июля на этом же отрезке дороги в кювет улетел внедорожник.

Мой автобус из Холмска в областной центр вышел в 16.00, бодро перевалил через перевал, пролетел Пятиречье, Чапланово, пробежал мимо Огоньков и уже вырвался на финишную прямую за Петропавловским. Как вдруг встал в пробку, машины подперли друг друга. Пассажиры в нагретом салоне начали оглядываться, смотреть в смартфоны, обсуждать версии с соседями…

— Авария? Пишут, что были скорые и реанимация. Не могу понять, интернет не грузится…

Через пару километров автобус миновал столкнувшиеся автомобили, пассажиры дружно повернулись к окнам. Но тревога оказалась ложной — водитель не успел затормозить и «поцеловал» соседнюю машину. Пострадали железо и нервы.

Место серьезной аварии, ставшей настоящей причиной затора, оказалось на пять километров ближе к Южно-Сахалинску, в километре от поворота к селу Успенское…

Одну из полос трассы А392 занял минивэн «Тойота Исис», передняя часть машины смята, видна сработавшая подушки безопасности водительского места. Другого «японца» отбросило на обочину, под машиной растеклись масло и топливо, на лобовом стекле — след от удара изнутри. Был ли человек пристегнут?!

Скорые оперативно увезли пострадавших, регулировщики порциями пропускали машины в обе стороны. Очевидцы утверждали, что в машинах были дети, ужасались окровавленным детским креслам. Попавшие в пробку жаловались: из Южно-Сахалинска до 20-го километра пришлось ползти около сорока минут. Очередь автомобилей началась на повороте на улицу Лермонтова.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ниссан Мистрал», двигаясь в северном направлении, в 15.00 выскочил на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Тойотой Исис». Пострадали оба водителя и два пассажира минивэна.

Согласно официальной сводке, в области с 1 по 3 июля зарегистрированы шесть десятков дорожных происшествий, в них пострадали одиннадцать человек.

В Смирныховском районе 16-летний водитель, не имеющий прав, опрокинул в кювет «Тойоту Калдину». Еще одна «Калдина» улетела в кювет на дороге из Долинска в Быков — такой же «бесправный» водитель в алкогольном опьянении решил игнорировать приказы полицейских и скрыться. С машиной не совладал и обеспечил себе и пассажиру телесные повреждения.

3 июля, когда российские автоинспекторы отмечали свой профессиональный праздник, внедорожник «Лексус», которым управляла 47-летняя сахалинка, опрокинулся там же, где за день до того торопящийся «Ниссан» вылетел на встречную полосу. Водитель не пострадала, но травмы получили 28-летняя пассажирка и трехлетний ребенок.

Журналист «Советского Сахалина», оказавшаяся на месте аварии, видела опрокинутый джип и детское кресло, лежащее на обочине…

Островные автолюбители все время рассуждают о необходимости расширить областные дороги, снабдить трассы разделительными газонами или отбойниками. Но повысит ли все это дорожную безопасность?

На 480 с лишним тысяч жителей в области зарегистрировано больше 200 тысяч единиц транспортных средств, количество автомобилей у сахалинцев растет с каждым годом.

И пока островные водители будут с непонятной страстью носиться по дорогам, обгоняя друг друга, часто не обращая внимания на знаки ограничения скорости, число аварий будет непременно расти.

И дай Бог, чтобы желающие успеть куда-то в спокойные летние выходные не увеличивали количество жертв.

Николай Шелепов.