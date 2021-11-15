Установлен подозреваемый в поджоге жилого дома в Южно-Сахалинске

Около двух часов ночи 12 ноября в Южно-Сахалинске по проспекту Мира загорелся жилой дом барачного типа. Он находился в непосредственной близости от областной больницы, чуть к северу от спорткомплекса «Медик». Рядом со зданием компании «Дальморнефтегеофизика».

Предварительно было сообщено, что в доме проживало 24 человека. Подоспевшие к месту ЧП пожарные эвакуировали жильцов. Огнеборцы по горячим следам сообщили: к моменту прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым пламенем на площади 150 квадратных метров. Очаг возгорания локализовали около 3 часов ночи, открытый огонь ликвидировали около 5 утра. В тушении были задействованы 38 человек и 11 единиц техники.

На экстренном совещании в правительства области были решены вопросы оказания помощи погорельцам. Власти региона и города позаботились о том, чтобы девять жильцов сгоревшего дома, в том числе двое детей, обрели временный кров в центре «Ласточка». Трем детям потребовалась временная госпитализация, спустя три дня их выписали из стационара, здоровью ничего не угрожает.

Между тем, стало известно, что среди спасенных людей не оказалось одного из жильцов. Позже на месте пожара нашли тело 50-летнего маломобильного инвалида. Он не смог выбраться из горящего дома. Кроме того, органы дознания госпожнадзора обнаружили на месте происшествия признаки поджога. В связи с этим следственный отдел по г. Южно-Сахалинску регионального следственного управления возбудил уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в следственном управлении, личность подозреваемого в совершении этого преступлении установлена, он задержан, суд решает вопрос о его мере пресечения. По одной из версий, преступление произошло вследствие пьяной ссоры собутыльников. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз по этому делу.

На контроле прокуратуры Южно-Сахалинска находится соблюдение жилищных прав граждан, в том числе и на получение положенных в таких случаях выплат.

В региональном министерстве соцзащиты оперативно разработали пакет мер социальной помощи погорельцам. Специалисты выезжали в ПВР «Ласточка» для того, чтобы конкретно определить, что им необходимо. Одна многодетная семья имеет право на единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. (выплату семья получит на днях). Кроме этого, семья имеет право на назначение адресной продовольственной помощи, ежемесячного пособия на детей и на единовременную выплату на приобретение предметов первой необходимости до 10 тыс. руб.

В отделении срочного социального обслуживания ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» организован сбор вещей и предметов первой необходимости. Погорельцам нужны детская обувь 31, 32 размеров, женская 37, 38, 39 размеров, мужская 41, 42, 45 размеров. Помимо этого, требуются: одежда для детей 6 и 12 лет (девочки), женская одежда 44-46, 48, 52 размеров, мужская 48, 50, 52, 54 размеров. Телефон для справок: 73-32-89. Центр находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 80. Время работы: с 09.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Владимир СЛАВИН.