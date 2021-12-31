Уважаемые читатели, друзья «Советского Сахалина»! С Новым годом!

Вместе с вами мы прожили еще один год, 96-й по счету для нашего издания. Газета уверенно шагает к 100-летнему юбилею.

В 2021 году редакция признана дипломантом двух всероссийских профессиональных конкурсов – «10 лучших газет России-2021» и «Золотой Гонг».

«Советский Сахалин» сохраняет верность редакционной политике – быть народной газетой. Так что курс издания останется прежним. Мы продолжим публиковать статьи о том, что волнует жителей области, защищать их права и интересы. Пишите, звоните, приходите в редакцию, делитесь своими проблемами, подсказывайте актуальные, интересные темы и называйте имена достойных земляков, новых героев публикаций.

Редакция газеты поздравляет читателей с Новым годом и желает всем добра! Шагайте по жизни с «Советским Сахалином»!