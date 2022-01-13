Уважаемые работники СМИ! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Сегодня, когда информация стала одним из самых ценных ресурсов общества, ваша деятельность стала особенно напряженной и ответственной. Вы отражаете жизнь в городе во всем ее разнообразии, умеете схватывать самую суть явлений, надежно стоите на страже интересов земляков.

Столько важного, а иногда и жизненно необходимого прошло бы мимо, если бы не наши СМИ! Радует, что ваш труд по достоинству оценен южносахалинцами.

Благодарю вас за вклад в развитие города. Хочу подчеркнуть, что администрация Южно-Сахалинска всегда прислушивается к конструктивной критике с вашей стороны.

Желаю вам жизненного оптимизма, ярких событий, творческого горения и, конечно, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Мэр г. Южно-Сахалинска С. А. НАДСАДИН.