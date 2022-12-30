Уважаемые сахалинцы и курильчане! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2022-й стал во многом переломным, годом испытаний. Но одновременно он еще больше сблизил нас и напомнил, что мы – граждане сильной и великой страны.

Мы единая семья, где из поколения в поколение чтут традиции, заботятся о ближнем, вместе оберегают родной дом. У нас общие заботы и общие радости. И мне от всего сердца хочется пожелать, чтобы радости, взаимопонимания, любви в нашей жизни стало больше!

Здоровья и счастья, мира и тепла вам в наступающем году, друзья мои!

Георгий КАРЛОВ, депутат Государственной Думы РФ.