Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

С момента выхода первой отечественной газеты «Ведомости» прошло более трехсот лет. И сегодня средства массовой информации играют исключительную роль. От каждого журналиста, его таланта, объективности и, что особенно важно, патриотизма зависит, как люди воспринимают события в стране и в мире. Вы налаживаете диалог между властью и обществом, выявляете проблемы, которые волнуют жителей региона, и помогаете их решать.

В островной прессе традиционно трудятся люди творческие, осознающие высокую ответственность перед читателями, зрителями и слушателями. А потому вы пользуетесь уважением и доверием со стороны жителей области.

Благодарю всех работников средств массовой информации Сахалина и Курил, ветеранов и действующих сотрудников, за честность и гражданскую позицию, поддержку в развитии региона. Желаю новых свершений, роста аудитории, благополучия и крепкого здоровья!

С ПРАЗДНИКОМ!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.