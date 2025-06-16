Уведомления должникам за электроэнергию размещаются в платёжных документах

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» в мае уведомил о возможных ограничениях в подаче электроэнергии 8 тыс. неплательщиков. В общей сложности они задолжали за потреблённые ресурсы 71,2 млн рублей. В течение двадцати дней с момента получения предупреждения им необходимо полностью оплатить долг или заключить соглашение о его реструктуризации.

Большую часть должников Сахалинэнергосбыт уведомил с помощью платёжных документов. В отдельном сообщении в квитанции указаны сумма долга, период его формирования и сроки, в которые задолженность необходимо погасить, чтобы избежать отключений.

Более 2 тыс. сахалинцев погасили задолженность сразу после предупреждений, оплатив 18,8 млн рублей. Ещё порядка тысячи человек рассчитались с долгами после ввода ограничений. В прежнем объёме электроснабжение им было возобновлено после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию. Соглашения о реструктуризации долга в мае заключили 38 клиентов компании. Остальные должники остались без электроснабжения.

В настоящее время на контроле Сахалинэнергосбыта 2 827 неплательщиков. По адресам их проживания в мае проведено более ста рейдов с целью предупреждения самовольных подключений к электропитанию без оплаты долга. Несанкционированное вмешательство в работу приборов учёта и электросетей нередко становится причиной короткого замыкания или возгорания, несёт угрозу жизни и здоровью не только нарушителя, но и его соседей. За выявленные факты хищения электроэнергии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Сахалинэнергосбыт напоминает: чтобы избежать ограничений, необходимо в срок до 25-го числа каждого месяца оплачивать потреблённую электроэнергию. Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный) либо в Личном кабинете клиента.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».