Увидеть Красную площадь. Для островитян запустили чартерную программу в Москву

Самолеты будут летать из Южно-Сахалинска в столицу каждое воскресенье до сентября. Туры рассчитаны на 7 дней/6 ночей. Островитяне могут выбрать одну из трех программ. Стоимость минимального пакета – 40 800 рублей.

Экскурсионные туры с Сахалина в Москву разработаны компанией ТUI Россия как продолжение успешно реализованной чартерной туристической программы из столицы на остров. Напомним, она была запущена в июле этого года при содействии регионального министерства туризма и правительства области. В ее рамках планируется выполнить 10 авиарейсов, последний завершится 5 сентября.

Когда чартерная программа на Сахалин только готовилась к запуску, жители региона высказывали пожелания, чтобы не только к ним могли доступно путешествовать жители центральной России, но и у них была возможность так же доступно приехать в столицу и познакомиться с ее достопримечательностями. Поэтому в рамках реализации для сахалинцев разработаны доступные туры в Москву.

Туристы увидят Красную площадь, прогуляются по Манежной площади, спустятся в московский метрополитен, который считается одним из самых красивых в мире. Их ждет экскурсия по ВДНХ, музею космонавтики, они увидят Храм Христа Спасителя и с его смотровой площадки полюбуются красотами Москвы. Также у гостей с Сахалина будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом, а также возможность выбрать факультативные экскурсии, сообщает пресс-служба TUI Россия.

Для жителей Сахалинской области, желающих провести отдых в Москве, туроператор разработал три экскурсионные программы в разном ценовом сегменте.

Минимальный пакет «Привет, Москва! Light», включающий в себя перелет, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание в отеле 3* или 4* с завтраками и одну пешеходную экскурсию по Москве, обойдется в 40800 рублей на человека.

Пакет «Привет, Москва! Standard» немного дороже – 43200 рублей на человека. В стоимость, помимо всего прочего, дополнительно входит еще одна пешеходная экскурсия по Москве.

Дороже всего обойдется пакет «Привет, Москва! Comfort», стоимость которого начинается от 46 450 рублей. В него включено проживание в отеле 3* или 4* с завтраками, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, две пешеходные и одна автобусная экскурсии по Москве.

Узнать подробности и приобрести тур можно на сайте туроператора.

Ближайшие даты туров: 15.08 – 21.08, 22.08 – 28.08, 29.08 – 04.09.

Юлия КРИВОШЕИНА.