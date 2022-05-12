Увлеченный своим делом. Программист Андриянов открывает детям мир виртуальной реальности

Кирилл Андриянов работает учителем программирования в гимназии № 3 Южно-Сахалинска и ведет курсы дополнительного образования по направлению VR&AR реальность. Это он «оживил» граффити на фасадах домов Южно-Сахалинска, о чем уже сообщал «Советский Сахалин» («Новая реальность» от 26 апреля 2022 г.).

– Я окончил СахГУ по специальности «учитель математики, информатики и программирования», – рассказывает Кирилл.

– В кванториуме преподаю с 2019-го, а курсы дополнительного образования открыл в прошлом году. Вначале вел занятия в Южно-Сахалинске, а потом в Невельске, где я родился. Хочется сделать что-то полезное для моей малой родины.

На этих курсах дети изучают создание сайтов, игр, мобильных приложений и веб-программирование. Среди учеников есть и весьма продвинутые. Один из ребят уже участвовал в конкурсе «Экология для каждого» и даже выиграл поездку во всероссийский детский центр «Орленок» (г. Туапсе).

Недавно был выпуск двух групп учеников. Новый набор планируется к сентябрю, но, если появится много желающих обучаться летом, программист начнет занятия уже на школьных каникулах. Тем родителям, кто не уверен, понравится ли ребенку заниматься программированием, есть смысл побывать на первом занятии.

– Я, к примеру, уже школьником знал, чем буду заниматься, – говорит Кирилл.

– Программирование – очень перспективное направление. В будущем я бы хотел модернизировать свои курсы, приобрести новое оборудование, развивать киберспорт и продолжать популяризировать виртуальную реальность.

Кроме платных занятий, Кирилл собирается продолжить бесплатное обучение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дарина Деревягина.