Увлекательность путешествий сахалинцев омрачили западные санкции

Люди должны были, по истечению срока, вернуться назад, но рейсы вдруг прервались. Некоторые государства закрыли воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний из-за проводимой специальной войсковой операции по денацификации и демилитаризации Украины. Это часть объявленных Западом санкций.

Как рассказал руководитель представительства МИД РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов, в сложившейся ситуации для наших соотечественников стали организовывать вывозные рейсы из Таиланда. Дело это не быстрое, требуются согласования на межгосударственном уровне. В четверг, 17 марта из Таиланда самолет «Аэрофлота» должен был забрать россиян, в их числе четверо сахалинцев, и привезти в Москву. Но рейс отменили. Хотя его планировали еще на 15 марта, но перенесли.

И когда он состоится, пока неизвестно, сообщил Владимир Носов.

18 марта из этой азиатской страны должен отправиться борт авиакомпании S7, на нем забронированы места для двоих островитян. Полеты сейчас идут не привычными маршрутами, а образно говоря, окольными путями. Это удлиняет время в пути, но только так можно обойти закрытые воздушные коридоры.

На этой же неделе, но чуть раньше, из тайского «плена» выбралась сахалинка с ребенком. Самостоятельно, потому что не дожидалась вывозного рейса, а купила билеты до Москвы за свой счет.

Весьма драматичная история сложилась у другой нашей землячки в Южной Корее. Точнее будет сказать, у бывшей землячки – совсем недавно она поменяла место жительства с Сахалина на Санкт-Петербург. Но дело не в этом. Предыстория такова – девушка пострадала во время трагедии, произошедшей 9 февраля 2014 года в Воскресенском кафедральном соборе Южно-Сахалинска.

В тот день случайный посетитель открыл стрельбу по находившимся там людям. Сахалинка получила ранения, последствия давали о себе знать, и она отправилась на лечение в соседнюю страну. Вернуться домой не успела – часть государств, среди них и Южная Корея, закрыли воздушные коридоры для российских самолетов. Такое вот стечение обстоятельств.

– Родственники, живущие на Сахалине, обратились к нам за помощью, – рассказал Владимир Носов, – мы вышли на связь с нашими дипломатическими учреждениями в Корее, были с ними в постоянном контакте. Посольство организовало сбор средств. На этот призыв откликнулась инициативная группа – россиян в Корее много. Таким образом, девушка смогла заплатить за несколько дней в гостинице, переехать из Пусана в аэропорт. Сейчас она уже в Петербурге.

Можно представить, какое потрясения испытали сахалинцы, как впрочем, и все россияне, оказавшиеся в чужой стране и поставленные перед фактом: в назначенное время вы не улетите. У кого-то подходили к концу финансы, а срок пребывания в отеле заканчивался. К тому же из-за санкций карточки платежных систем Visa и Master Card, выпущенные в России, перестали действовать.

По словам Владимир Носова, некоторые жители островов, оказавшиеся в это время на тайских берегах, выходили к ним на связь, сотрудники представительства объясняли, как нужно действовать. Напоминали, что в Таиланде есть наше консульство, в обязанности которого входит помощь россиянам во всех форс-мажорных ситуациях.

Рассказывали, что нужно зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» МИД РФ, где расписаны все алгоритмы действий в подобных ситуациях.

С одной стороны, опыт действий при организации «вывозных» рейсов у нас есть – два года назад, когда началась пандемия коронавируса, в том же Таиланде закрывали воздушное пространство. Но тогда не было санкций… В тот период для поддержки застрявших соотечественников можно было переводить средства через портал Госуслуги, сейчас же тот инструмент фактически не работает. Вдобавок ко всему – большинство самолетов наших авиакомпаний зарубежного производства, взяты у иностранных лизингодателей. Теперь они требуют вернуть воздушные суда обратно, и это создает немалые трудности правового плана для перелетов.

Возможно, с этим связана и отмена вылета рейса «Аэрофлота» 17 марта – маршрут должен был пролегать через воздушное пространство Катара, и не исключено, что власти этой страны передумали пускать в свое небо самолеты, к которым имеют претензии лизингодатели.

Как заверил Владимир Носов, пока в Таиланде остается наши земляки, южно-сахалинское представительство МИД держит руку на пульсе, мониторит ситуацию, и при необходимости окажет поддержку.

Евгений АВЕРИН.

Возьмите на заметку

Граждане России за рубежом, а также их родственники в стране могут сообщить о возникшей проблеме:

позвонив на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45

написав (ФИО, местонахождение, контактные данные, описание вопроса) на специальную почту МИД России — dskc@mid.ru

позвонив на Горячую линию Ростуризма – 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по Москве).

На основе подобной информации формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой.