Уютная гавань. В аэропорту «Шахтерск» введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал

По такому случаю здесь ожидали прилета из Южно-Са­халинска делегации из членов регионального правительства, аэропорта «Юж­но-Саха­линск», но нелетная погода внесла коррективы. В торжественном мероприятии приняли участие районные власти, строители ООО «Родер», постаравшиеся сдать в срок и с должным качеством такой социально важный объект.

Что же представляет из себя новый терминал? Его особенность – надувная кровля. Зал ожидания вылета и багажное отделение изолированы, система отопления включается при наличии пассажиров, а в остальное время температура воздуха плюс 15 градусов поддерживается автоматически. Это сделано ради сбережения энергии.

Особое внимание уделено пожарной безопасности. Например, многослойные полы, приподнятые на 0,6 метра над уровнем земли, сверху укрыты двумя слоями фанеры с противопожарной пропиткой. Входные группы устроены с учетом климатических особенностей региона. Здесь использованы трехкамерные стеклопакеты на дверях и окнах. Все входы имеют тамбуры.

Словом, предусмотрено все, чтобы пассажиры и персонал чувствовали себя комфортно. Аэропорт «Шахтерск» – воздушные ворота Углегорского района, в котором сегодня проживает 17 тысяч человек. В 2021 году заключены договоры на перевозку пассажиров с авиакомпаниями «Аврора», «Авиашельф» и «Хабаровские авиалинии». Рейсы выполняются ежедневно по маршруту: Южно-Сахалинск – Шахтерск – Южно-Сахалинск и Хабаровск – Шахтерск – Хабаровск. С начала 2021 года аэропорт принял более 340 авиарейсов, пассажиропоток составил примерно 8000 пассажиров.

С вводом в строй нового терминала пассажироемкость увеличилась в три раза и насчитывает 50 – 70 пассажиров в час.

Николай ПИТЕРСКИЙ.