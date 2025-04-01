Уже этим летом в Южно-Сахалинске откроется легкоатлетический манеж

И решится давняя проблема сахалинских легкоатлетов – в теплое время года они тренируются на стадионах, а с наступлением холодов – в приспособленных условиях спортивных залов.

В новом манеже предусмотрены шесть овальных 200-метровых беговых дорожек, восемь прямых – длиной 60 метров и две прямые – по 100 метров. Здесь же будут находиться секторы для толкания ядра и метания копья, прыжков в длину, в высоту и тройного прыжка. Будут созданы все условия для атлетов с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдать за ходом соревнований смогут одновременно 400 человек, есть планы и по расширению зрительских трибун.

Как сообщил представитель компании-подрядчика – ООО «Сфера», на объекте сегодня работают 97 человек. Все технологическое оборудование доставлено. В апреле приступят к пусконаладочным работам и к концу мая должны их завершить.

– С открытием манежа у нас появится возможность развивать все легкоатлетические дисциплины и проводить соревнования самого высокого уровня. Уже в этом году у нас пройдут всероссийские турниры. Новые возможности откроются как для начинающих сахалинских атлетов, так и для профессиональных спортсменов. Также на новом современном объекте мы будем проводить зрелищные мероприятия, объединяя культуру, спорт и праздник. Будем брать курс на это, – сказал губернатор Валерий Лимаренко, побывав на строящемся объекте.

Уже в октябре этого года здесь планируется провести всероссийский турнир по легкой атлетике, а в ноябре – первенство для юниоров. В январе и феврале следующего года манеж должен принять дальневосточный чемпионат.

– Буквально на днях наши ребята вернулись со всероссийских состязаний, где в своих дисциплинах завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. Даже сегодня, тренируясь в таких стесненных условиях, мы занимаем призовые места и находимся в ТОП-20 по стране. Задача – в течение трех лет войти в десятку. Со сдачей этого объекта это более чем реально, – рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Сегодня легкой атлетикой в регионе занимаются 595 детей, после открытия манежа это число вырастет до 1100.

Кроме того, современный объект станет площадкой для тренировок по бадминтону, волейболу и художественной гимнастике. Также в манеже будут проводить уроки физкультуры не только для школьников из областного центра, но и ближайших южных районов, сообщает пресс-служба регионального правительства.